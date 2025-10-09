Волшебство в кастрюле: готовим суп из Хогвартса против осенней хандры

Магический суп из Хогвартса представляет собой согревающее тыквенное блюдо из вселенной Гарри Поттера. Этот суп отличается нежной кремовой текстурой и сбалансированным вкусом осенних специй. Приготовление этого блюда создает особую атмосферу уюта и помогает бороться с сезонной хандрой.

Для приготовления потребуется: 1 кг тыквы, 1 луковица, 2 зубчика чеснока, 1 л овощного бульона, 200 мл сливок, 2 ст. л. оливкового масла, 1 ч. л. молотого имбиря, 0,5 ч. л. мускатного ореха, соль, перец по вкусу. Тыкву очищают и нарезают кубиками. Лук и чеснок пассеруют на оливковом масле, добавляют тыкву и специи. Заливают бульоном и варят до мягкости тыквы. Измельчают блендером до однородной консистенции, добавляют сливки и прогревают. Подают с гренками и тыквенными семечками.

