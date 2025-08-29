Быстрый куриный паштет с травами! Идеальная намазка для бутербродов

Быстрый куриный паштет с травами! Идеальная намазка для бутербродов

Быстрый куриный паштет с травами! Идеальная намазка для тостов и бутербродов! Этот паштет получается удивительно нежным, ароматным и хранится в холодильнике до 5 дней. Обязательно попробуйте!

Ингредиенты

Филе куриной грудки — 300 г

Морковь — 1 шт. (около 100 г)

Лук репчатый — 1 шт.

Чеснок — 3 зубчика

Масло растительное — для жарки

Соль, перец чёрный — по вкусу

Куркума — 1/2 ч.л.

Розмарин сушёный — 1/2 ч.л.

Лавровый лист — 2 шт.

Приготовление

Куриное филе отварите в подсоленной воде вместе с морковью и лавровым листом до готовности(около 25-30 минут). Не забудьте добавить перец горошком для аромата! Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкой прозрачности. Добавьте измельчённый чеснок, куркуму и розмарин, готовьте ещё 1-2 минуты. Все компоненты — курицу, морковь (очищенную от кожицы), лук с чесноком и специями — поместите в блендер. Взбивайте, постепенно добавляя бульон от варки курицы, до желаемой консистенции. Паштет должен быть однородным и воздушным. Переложите в герметичный контейнер и дайте настояться в холодильнике хотя бы пару часов — так вкус раскроется еще лучше!

Приятного аппетита!

Ранее мы готовили обалденные баклажаны фри с соусом из сырка! Летняя закуска понравится всем.