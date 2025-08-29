Быстрый куриный паштет с травами! Идеальная намазка для бутербродов

Быстрый куриный паштет с травами! Идеальная намазка для тостов и бутербродов! Этот паштет получается удивительно нежным, ароматным и хранится в холодильнике до 5 дней. Обязательно попробуйте!
Ингредиенты
- Филе куриной грудки — 300 г
- Морковь — 1 шт. (около 100 г)
- Лук репчатый — 1 шт.
- Чеснок — 3 зубчика
- Масло растительное — для жарки
- Соль, перец чёрный — по вкусу
- Куркума — 1/2 ч.л.
- Розмарин сушёный — 1/2 ч.л.
- Лавровый лист — 2 шт.
Приготовление
- Куриное филе отварите в подсоленной воде вместе с морковью и лавровым листом до готовности(около 25-30 минут). Не забудьте добавить перец горошком для аромата! Лук мелко нарежьте и обжарьте на растительном масле до легкой прозрачности. Добавьте измельчённый чеснок, куркуму и розмарин, готовьте ещё 1-2 минуты.
- Все компоненты — курицу, морковь (очищенную от кожицы), лук с чесноком и специями — поместите в блендер. Взбивайте, постепенно добавляя бульон от варки курицы, до желаемой консистенции. Паштет должен быть однородным и воздушным.
- Переложите в герметичный контейнер и дайте настояться в холодильнике хотя бы пару часов — так вкус раскроется еще лучше!
Приятного аппетита!
