День матери
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
28 ноября 2025 в 15:45

Быстрые щи на копченом окорочке: горячий зимний суп за 20 минут — непередаваемо вкусный и простой, обязательно попробуйте

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru
Читайте нас в Дзен

Быстрые щи на копчёном окорочке: горячий зимний суп за 20 минут — непередаваемо вкусный и простой, обязательно попробуйте. Эти щи — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется горячего наваристого супа без долгой варки бульона. Копчёный окорочок сразу дает насыщенный аромат, а все готовится в одной кастрюле — быстро, просто и очень вкусно.

Берём: копчёный куриный окорочок — 1 шт., капусту — 250–300 г, картофель — 3–4 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., топлёное масло — 1 ст. л., томатную пасту — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль, перец, сметану для подачи, поджаренный хлеб.

В кастрюле растапливаем топлёное масло и обжариваем мелко нарезанные лук и морковь до мягкости и легкой карамельности. Заливаем кипятком, сразу кладём копчёный окорочок и варим 5 минут — аромат бульона получается невероятный уже на этом этапе. Пока окорочок варится, нарезаем картошку кубиками и шинкуем капусту. Добавляем их в суп вместе с томатной пастой, солим и перчим. Варим до мягкости картофеля и капусты. Достаём окорочок, разбираем мясо на кусочки и возвращаем обратно. Выдавливаем чеснок, перемешиваем — суп наполняется ярким домашним ароматом.

Подаём горячими: ложка сметаны, хрустящий поджаренный хлеб — и у вас получается настоящий зимний обед, насыщенный, согревающий и очень душевный.

Ранее мы делились рецептом вместо надоевшей яичницы. Тортилья — простое блюдо из Испании из картошки и яиц.

Проверено редакцией
Читайте также
Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане
Общество
Испанский суп-гуляш с фаршем и макаронами: густой, сытный и очень вкусный — готовится просто в 1 казане
Быстрый картофельный суп для зимы: рецепт из 4 ингредиентов без долгой варки бульона
Общество
Быстрый картофельный суп для зимы: рецепт из 4 ингредиентов без долгой варки бульона
Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев
Общество
Щи из квашеной капусты томленые — раньше такие поражали даже царский двор: традиционный русский рецепт для особых случаев
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Общество
Надоевшие щи больше не готовлю: польский супчик с капустой и курочкой — рецепт-находка
Быстрый салат с копченой курицей: получится у всех!
Семья и жизнь
Быстрый салат с копченой курицей: получится у всех!
супы
борщ
курица
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Россиянам рассказали, как часто необходимы аэробные тренировки
Встреча Путина и Орбана в Москве завершилась спустя почти четыре часа
В Нижегородской области родители пожаловались на истязание детей в детсаду
Стало известно, сколько кубометров газа РФ поставила Венгрии за 10 месяцев
«Шансов на дождь больше»: петербуржцам рассказали о погоде в начале зимы
Россиян призвали переезжать в один регион
Адвокат раскрыл, когда гирлянда может обернуться штрафом
На Украине партия Порошенко потребовала разобраться в ситуации с Ермаком
Число жертв наводнений и оползней в Индонезии достигло 164
Смерть НАТО, крах Украины и триумф РФ: пророчества Жириновского на 2026 год
Синоптик рассказал, когда в Москве ждать прихода настоящей зимы
Запрещенный в России новостной портал пополнил список иноагентов
«О снеге вопрос не стоит»: москвичам рассказали о погоде в начале зимы
Аналитик оценил целесообразность ипотеки без первоначального взноса
Диетолог объяснила, можно ли пить безалкогольное вино
Наташа Королева вышла в свет с беззубой невесткой
Исторические регионы получат средства на ремонт гидротехнических сооружений
Аэропорт Калуги временно ограничил работу
ВС России придумали новую тактику против авиации ВСУ
Психиатры мастера-кукольника из детских трупов забили тревогу
Дальше
Самое популярное
6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких
Семья и жизнь

6 рецептов новогодних салатов, чтобы удивить гостей и порадовать близких

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю
Общество

Беру грибы и кусочек сыра и накрываю праздничный стол! Готовлю новогодний рулет — вкуснее и проще кордон блю

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова
Семья и жизнь

Народный доктор и любимец зрителей: биография Александра Мясникова

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.