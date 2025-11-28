Быстрые щи на копченом окорочке: горячий зимний суп за 20 минут — непередаваемо вкусный и простой, обязательно попробуйте

Быстрые щи на копчёном окорочке: горячий зимний суп за 20 минут — непередаваемо вкусный и простой, обязательно попробуйте. Эти щи — настоящая палочка-выручалочка, когда хочется горячего наваристого супа без долгой варки бульона. Копчёный окорочок сразу дает насыщенный аромат, а все готовится в одной кастрюле — быстро, просто и очень вкусно.

Берём: копчёный куриный окорочок — 1 шт., капусту — 250–300 г, картофель — 3–4 шт., морковь — 1 шт., лук — 1 шт., топлёное масло — 1 ст. л., томатную пасту — 1 ст. л., чеснок — 2 зубчика, соль, перец, сметану для подачи, поджаренный хлеб.

В кастрюле растапливаем топлёное масло и обжариваем мелко нарезанные лук и морковь до мягкости и легкой карамельности. Заливаем кипятком, сразу кладём копчёный окорочок и варим 5 минут — аромат бульона получается невероятный уже на этом этапе. Пока окорочок варится, нарезаем картошку кубиками и шинкуем капусту. Добавляем их в суп вместе с томатной пастой, солим и перчим. Варим до мягкости картофеля и капусты. Достаём окорочок, разбираем мясо на кусочки и возвращаем обратно. Выдавливаем чеснок, перемешиваем — суп наполняется ярким домашним ароматом.

Подаём горячими: ложка сметаны, хрустящий поджаренный хлеб — и у вас получается настоящий зимний обед, насыщенный, согревающий и очень душевный.

