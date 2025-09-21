«Интервидение-2025»
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-БОГДАНОВСКИЙ ЛЕС». ОГРН 1215000064740. Предложение действительно до 30.09.2025, не оферта.
21 сентября 2025 в 16:02

Быстро маринованные шампиньоны: делаем сегодня — едим уже завтра

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Быстро маринованные шампиньоны — это рецепт, который позволит вам насладиться пикантной закуской с нежной текстурой грибов и ароматов чеснока уже на следующий день. Делаем сегодня — едим уже завтра.

Для приготовления нарежьте 500 г свежих шампиньонов пластинками. Сделайте маринад: вскипятите 200 мл воды, добавьте 50 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, лавровый лист и перец горошком. Залейте грибы горячим маринадом, добавьте 2 ст. л. растительного масла и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Затем уберите в холодильник на ночь.

Уже утром вы получите ароматные хрустящие грибы, которые идеально подойдут к картофелю, мясу или как самостоятельная закуска. Это блюдо станет настоящим спасением для внезапных гостей.

Ранее стало известно, как приготовить икру из свеклы с жареным луком на зиму в банках: вкуснее грибной.

Читайте также
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Общество
Семья просит эти пирожки постоянно, а я и не против — готовятся за 5 минут
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Общество
Ленивый «Наполеон» — любимый десерт к чаю за считаные минуты
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Общество
Обожает темноту и влагу, цветет колокольчиками: многолетник, который хорошеет в глухой тени
Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами
Общество
Некалорийный и обалденно вкусный: слоёный салат с грудкой, морковью и грибами
Такой суп из грибов вы точно не ели! Обалденный рецепт с грибной пудрой и шампиньонами
Общество
Такой суп из грибов вы точно не ели! Обалденный рецепт с грибной пудрой и шампиньонами
шампиньоны
грибы
рецепты
домашние заготовки
Дарья Иванова
Д. Иванова
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Выполнение оборонного заказа на Украине доверили вебкам-модели
Можно ли есть сырую свеклу: 5 фактов о пользе и рисках
Машину разорвало на две части в результате страшного ДТП в Казани
Солнечное затмение 21 сентября 2025: где смотреть, что можно, нельзя делать
«Нужно ставить диагнозы»: мэр Ялты высказалась о санкциях Зеленского
Украинцев поймали у стратегического объекта в Польше
«Даже США не могут»: Россия подходит к финишу в независимом авиастроении
В Запорожье ни одна из общин УПЦ не перешла под юрисдикцию ПЦУ
Артемий Лебедев объяснил, откуда у него оказались боевые ордена ВОВ
Главная торговая улица Лондона закрылась для машин на один день
Фон дер Ляйен развеяла энергетические иллюзии ЕС
В Госдуме ответили, почему мобилизованных пока нельзя заменить
«Дроны-матки» и разнос авиабазы для F-16: новости СВО к вечеру 21 сентября
Эти гнезда из картофеля и фарша исчезают со стола первыми
В ВСУ заявили о появлении «килл-зоны» в Харьковской области
Украинские дроны повторно атаковали один и тот же российский регион
Арендодатель нашел четыре трупа младенцев после выселения квартирантки
Силуанов объяснил, зачем охлаждать российскую экономику
Евросоюз «подсел» на российские лисички и отдал за них миллионы евро
Американист объяснил, почему Саддам Хусейн лишился поддержки США
Дальше
Самое популярное
Красная аджика — острая приправа на зиму без варки
Семья и жизнь

Красная аджика — острая приправа на зиму без варки

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно
Семья и жизнь

Как приготовить яблочную пастилу в домашних условиях: просто и полезно

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки
Семья и жизнь

Как пожарить пельмени на сковороде: секреты идеальной золотистой корочки

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.