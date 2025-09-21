Быстро маринованные шампиньоны: делаем сегодня — едим уже завтра

Быстро маринованные шампиньоны — это рецепт, который позволит вам насладиться пикантной закуской с нежной текстурой грибов и ароматов чеснока уже на следующий день. Делаем сегодня — едим уже завтра.

Для приготовления нарежьте 500 г свежих шампиньонов пластинками. Сделайте маринад: вскипятите 200 мл воды, добавьте 50 мл уксуса, 2 ст. л. сахара, 1 ст. л. соли, 3 зубчика чеснока, лавровый лист и перец горошком. Залейте грибы горячим маринадом, добавьте 2 ст. л. растительного масла и оставьте при комнатной температуре на 2 часа. Затем уберите в холодильник на ночь.

Уже утром вы получите ароматные хрустящие грибы, которые идеально подойдут к картофелю, мясу или как самостоятельная закуска. Это блюдо станет настоящим спасением для внезапных гостей.

