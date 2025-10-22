Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
22 октября 2025 в 10:00

Булочки-лентяйки с сыром и чесноком. Простая вкуснятина из картофельного пюре за 15 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Эти невероятно простые картофельные булочки с сыром и чесноком станут вашим секретным оружием на кухне! Мягкое картофельное тесто с расплавленной сырной начинкой и ароматом чеснока создает идеальную комбинацию вкусов. Булочки получаются воздушными внутри, с хрустящей золотистой корочкой снаружи. Они идеально подходят к супам, как самостоятельная закуска или даже вместо хлеба. Простота приготовления поражает — тесто не требует длительного подхода, а все ингредиенты всегда под рукой. Эти пампушки исчезают со стола мгновенно, вызывая восторг и у детей, и у взрослых.

Приготовление

Вам понадобится: 3 отварные картофелины, 200 г муки, 100 г тертого сыра, 2 зубчика чеснока, 1 яйцо, 50 г сливочного масла, 1 ч. л. разрыхлителя, соль, зелень. Разомните картофель, добавьте яйцо, растопленное масло, муку с разрыхлителем и соль. Замесите тесто. Сыр смешайте с измельченным чесноком и зеленью. Разделите тесто на части, сформируйте шарики, сделайте углубление для начинки. Наполните сырной смесью, защипните. Выпекайте 20–25 минут при 180 °C до румяности.

Ранее сообщалось, как испечь обалденно вкусный осетинский пирог картоф-козоджын с нежным тестом и сочной картофельно-грибной начинкой.

Мария Левицкая
М. Левицкая
