17 октября 2025 в 05:20

Будет новый МРОТ: россиян обрадовали новыми суммами — коснется всех без исключения

Комитет ГД одобрил законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда с 2026 года. По данным правительства, это затронет около 4,6 млн работников по всей стране.

Согласно документу, МРОТ повысится на 20,7% — с 22 440 до 27 093 рублей. На реализацию инициативы потребуется 218,5 млрд рублей из госбюджета. Большая часть суммы — 162,5 млрд рублей — пойдет на зарплаты работников региональных и муниципальных учреждений. Еще 56 млрд рублей выделят федеральным бюджетникам.

Правительство подсчитало, что треть затрат на повышение МРОТ вернется в казну через налоги и страховые взносы. Финансирование проекта предусмотрено в бюджете на 2026 год.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что минимальный размер оплаты труда в России растет темпами, которые опережают инфляцию. По его словам, в 2026 году показатель достигнет 27 093 рублей. Он отметил, что такая тенденция будет способствовать улучшению уровня жизни около 4,5 млн работников.

экономика
МРОТ
деньги
зарплаты
Валерия Мартынович
В. Мартынович
