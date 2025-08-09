Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Борщевик больше не вырастет! Проверенный метод уничтожения навсегда

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Борщевик Сосновского — опасный гигант, который требует радикальных мер для полного уничтожения! Рассказываем проверенный метод уничтожения этого растения навсегда, с ним борщевик больше не вырастет.

В августе и осенью борьба с борщевиком особенно эффективна — растение готовится к зиме и уязвимо! Главная задача — не дать ему запасти питательные вещества в корнях. Если борщевик уже отцвел, срочно срежьте зонтики с семенами (в перчатках и защитной одежде!) и сожгите их — одно соцветие дает до 70 тысяч семян. Корни выкопайте лопатой на глубину 30–40 см, а оставшиеся в земле части залейте уксусной эссенцией (40%) или гербицидом.

Места роста накройте плотным черным агроволокном или рубероидом до следующего лета — без света оставшиеся семена потеряют всхожесть. В сентябре посейте на этом участке газонную траву или рожь — они подавят рост возможных всходов борщевика весной.

Ранее был назван цветок, который опаснее борщевика: это токсичное растение есть на многих дачах.

