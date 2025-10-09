Бисквитные квадратики с яблоками и корицей: простой рецепт домашней выпечки! Они станут вашим секретным оружием для внезапных гостей. Воздушная текстура, сочные яблочные дольки и аромат корицы создают неповторимую домашнюю атмосферу. Идеальный десерт, который готовится за считаные минуты, а исчезает с тарелки еще быстрее.

Ингредиенты

Яйца — 3 шт. (180 г)

Мука — 125 г

Сахар — 100 г (85+15 для посыпки)

Молоко — 50 мл

Масло растительное — 50 мл

Яблоки — 250 г

Разрыхлитель — 5 г

Ванильный сахар — 5 г

Корица — 0.5 ч. л.

Соль — щепотка

Миндальные лепестки — 2 ст. л.

Приготовление

Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте молоко и растительное масло, перемешивая лопаткой. Тесто вылейте в подготовленную форму, сверху разложите тонкие ломтики очищенных яблок. Посыпьте десерт смесью корицы и сахара, украсьте миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит остудите и нарежьте на аккуратные квадратики.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс с медом. Нехитрые ингредиенты, а вкус как в лучшей кофейне.