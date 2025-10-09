Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ
«САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА».
ОГРН 1207700220859.
Предложение действительно до
31.10.2025. Не оферта.
09 октября 2025 в 15:30

Бисквитные квадратики с яблоками и корицей: простой рецепт домашней выпечки

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Бисквитные квадратики с яблоками и корицей: простой рецепт домашней выпечки! Они станут вашим секретным оружием для внезапных гостей. Воздушная текстура, сочные яблочные дольки и аромат корицы создают неповторимую домашнюю атмосферу. Идеальный десерт, который готовится за считаные минуты, а исчезает с тарелки еще быстрее.

Ингредиенты

  • Яйца — 3 шт. (180 г)
  • Мука — 125 г
  • Сахар — 100 г (85+15 для посыпки)
  • Молоко — 50 мл
  • Масло растительное — 50 мл
  • Яблоки — 250 г
  • Разрыхлитель — 5 г
  • Ванильный сахар — 5 г
  • Корица — 0.5 ч. л.
  • Соль — щепотка
  • Миндальные лепестки — 2 ст. л.

Приготовление

  1. Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте молоко и растительное масло, перемешивая лопаткой. Тесто вылейте в подготовленную форму, сверху разложите тонкие ломтики очищенных яблок.
  2. Посыпьте десерт смесью корицы и сахара, украсьте миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит остудите и нарежьте на аккуратные квадратики.

Ранее мы готовили апельсиновый кекс с медом. Нехитрые ингредиенты, а вкус как в лучшей кофейне.

Читайте также
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Общество
Ужин из картофельного пюре за 30 минут! Картофельные булочки с мясом — вкусно, просто и необычно
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Общество
Вкуснейший узбекский суп мастава. Этот супчик хоть каждый день подавай — сытный и ароматный
Шоколадный бисквит на кефире «Три стакана» — самый простой и бюджетный. Никакой возни с миксером и весами
Общество
Шоколадный бисквит на кефире «Три стакана» — самый простой и бюджетный. Никакой возни с миксером и весами
Самый красивый и вкусный яблочный пирог «Вуаль невесты» — невесомое тесто и много яблок! Про шарлотку и вовсе забудете
Общество
Самый красивый и вкусный яблочный пирог «Вуаль невесты» — невесомое тесто и много яблок! Про шарлотку и вовсе забудете
бисквиты
яблоки
десерты
простой рецепт
пирожные
выпечка
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
«Остров Мечты» открыл новый экстремальный аттракцион
Ирина Шейк кардинально сменила имидж
Николь Кидман снялась в фотосессии в платье за 2,5 млн рублей
В Госдуме осудили попытку Киева стереть память о Бородинском сражении
Мощное усиление ВС РФ и кара для дезертиров: новости СВО к вечеру 9 октября
В Госдуме положительно оценили встречу Путина и Алиева
Встреча Путина и Алиева в Душанбе подошла к концу
Суд принял решение по резонансному ДТП с участием дочери главы ОПГ
Россияне массово устремились в Европу впервые с 2022 года
Финансовый эксперт дал совет новичкам по инвестициям
Джиган и Оксана Самойлова могут развестись
Россиян предупредили об аномально суровой зиме
Прожившая более 100 лет итальянка отметила день рождения на работе
Трагедия на Каме: матрос утонул, пытаясь доплыть до берега
«Не оставляет попыток»: раскрыто, чем занимается в ИК-6 историк Соколов
«Придраться не к чему»: Прохор Шаляпин о призывах «отменить» его за шутку
Российские средства ПВО впервые сбили украинскую ракету «Фламинго»
Фон дер Ляйен «сорвала» поездку Вучича в Москву
Бывший бизнес мужа «королевы марафонов» оказался в огромных долгах
Ученый заявил о рождении первых людей, которые проживут до 150 лет
Дальше
Самое популярное
Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты
Семья и жизнь

Когда квасить капусту в октябре: лучшие дни для засолки и рецепты

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин
Общество

Рецепт подсмотрела у турецкой хозяйки! Тава-кебаб — обалденно вкусное и простое блюдо на ужин

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше
Россия

Зеленский скрывает катастрофу, массовая атака БПЛА на РФ: что будет дальше

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.