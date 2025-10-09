Бисквитные квадратики с яблоками и корицей: простой рецепт домашней выпечки! Они станут вашим секретным оружием для внезапных гостей. Воздушная текстура, сочные яблочные дольки и аромат корицы создают неповторимую домашнюю атмосферу. Идеальный десерт, который готовится за считаные минуты, а исчезает с тарелки еще быстрее.
Ингредиенты
- Яйца — 3 шт. (180 г)
- Мука — 125 г
- Сахар — 100 г (85+15 для посыпки)
- Молоко — 50 мл
- Масло растительное — 50 мл
- Яблоки — 250 г
- Разрыхлитель — 5 г
- Ванильный сахар — 5 г
- Корица — 0.5 ч. л.
- Соль — щепотка
- Миндальные лепестки — 2 ст. л.
Приготовление
- Взбейте яйца с сахаром и щепоткой соли до пышной светлой массы. Аккуратно введите просеянную муку с разрыхлителем, затем добавьте молоко и растительное масло, перемешивая лопаткой. Тесто вылейте в подготовленную форму, сверху разложите тонкие ломтики очищенных яблок.
- Посыпьте десерт смесью корицы и сахара, украсьте миндальными лепестками. Выпекайте в разогретой до 200 °C духовке 15–20 минут до золотистого цвета. Готовый бисквит остудите и нарежьте на аккуратные квадратики.
