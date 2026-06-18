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18 июня 2026 в 19:05

Без муки: беру творог и 2 яйца — через 25 минут на столе мягкие булочки. На завтрак круче бутербродов

Фото: D-NEWS.ru
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Надоели обычные бутерброды с колбасой и сыром? Тогда попробуйте эти простые булочки без дрожжей и долгого замеса теста. Достаточно смешать творог, яйца, немного ветчины и сыра — остальное сделает духовка.

Булочки получаются мягкими, ароматными и очень сытными.

Для приготовления вам понадобится: творог — 200 г, яйца вареные — 2 шт., ветчина — 60 г, твердый сыр — 50 г, мука — 1 ст. л., разрыхлитель — 1/2 ч. л., соль — по вкусу, черный перец — по вкусу, зеленый лук — небольшой пучок, кунжут — 1 ст. л.

Вареные яйца натрите на крупной терке и соедините с творогом. Добавьте мелко нарезанную ветчину, натертый сыр, измельченный зеленый лук, соль, перец, муку и разрыхлитель. Хорошо перемешайте массу до однородности.

Если творог слишком влажный, добавьте еще немного муки. Смоченными водой руками сформируйте 6 небольших булочек и выложите их на противень, застеленный пергаментом. Сверху посыпьте кунжутом и выпекайте в разогретой до 200 градусов духовке 20–25 минут до легкой золотистой корочки.

Личный опыт

Автор NEWS.ru Ольга Шмырева любит этот рецепт за простоту и универсальность. Такие булочки вкусны и горячими, и холодными. Особенно нравится, что внутри они остаются мягкими и нежными, а сыр делает вкус более насыщенным. К чаю, кофе или даже вместо хлеба к супу — отличный вариант на каждый день.

Проверено редакцией
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яйца
Ольга Шмырева
О. Шмырева
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