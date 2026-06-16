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16 июня 2026 в 14:00

Беру зеленые помидоры, чеснок и уксус — через 15 минут пряная закуска к шашлыку: хрустит и тает во рту

Фото: D-NEWS.ru
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Залила зеленые помидоры пряным маринадом из масла, уксуса, чеснока, острого перца и специй — через 15 минут они уже готовы к подаче. Никакой варки, никакой стерилизации. Просто нарезала, смешала, настояла. Получается обалденная вкуснятина: хрустящие, пикантные, с кисло-сладкой ноткой и ароматом кориандра и муската — идеальная закуска к шашлыку, мясу или картошке.

Для приготовления вам понадобится: 500 г зеленых помидоров, 2–3 зубчика чеснока, ½ стручка острого перца (чили), 3 ст. ложки растительного масла, 2 ст. ложки яблочного уксуса, кориандр, гвоздика, мускатный орех по вкусу, ½ ч. ложки соли, 1 ч. ложка сахара, свежая зелень (петрушка или укроп). Помидоры нарежьте кружочками или дольками толщиной до 5 мм. Чеснок пропустите через пресс, перец и зелень мелко нарежьте. В миске смешайте масло, уксус, соль, сахар и пряности. Добавьте помидоры, чеснок, перец и зелень, аккуратно перемешайте. Оставьте в холодильнике под плёнкой минимум на 15 минут (лучше на 2–3 часа). Подавайте к шашлыку или картошке.

Личный опыт:

Автор NEWS.ru Мария Левицкая уже попробовала эти быстрые маринованные зеленые помидоры. Даже те, кто не любит зеленые томаты, просили добавки. Кстати, вместо яблочного уксуса можно взять винный или столовый — вкус станет классическим. Находка, а не рецепт!

Ранее сообщалось, как приготовить нежные и воздушные оладьи по-японски к завтраку.

Проверено редакцией
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Мария Левицкая
М. Левицкая
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