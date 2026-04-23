23 апреля 2026 в 12:30

Беру творог, яйца и манку — блендерю все разом. Запеканка получается пышнее бисквита и нежнее чизкейка

Фото: D-NEWS.ru
Беру творог, яйца и манку — загружаю все в блендер, взбиваю до однородности, выливаю в форму и через 40 минут достаю запеканку, которая получается пышнее бисквита и нежнее чизкейка. Это гениально простое и невероятно вкусное угощение, идеальное для завтрака, полдника или легкого ужина.

Получается обалденная вкуснятина: румяная воздушная запеканка с золотистой корочкой, а внутри — нежная влажная творожная мякоть с ароматом ванили, которая буквально тает во рту.

Для приготовления вам понадобится: 500 г творога (5–9%), 3 яйца, 4 столовые ложки манной крупы, 3 столовые ложки сахара, чайная ложка ванильного сахара, щепотка соли, 50 г сливочного масла для смазывания формы. В чашу блендера сложите творог, яйца, сахар, ванильный сахар, соль и манку. Взбивайте до получения гладкой однородной массы (около 1–2 минут). Форму для запекания смажьте сливочным маслом, вылейте творожную массу, разровняйте. Выпекайте в разогретой до 180 °С духовке 35–40 минут до золотистого цвета. Дайте запеканке остыть в форме, затем переложите на блюдо. Подавайте со сметаной, вареньем или сгущенкой — эта запеканка исчезает быстрее, чем вы ее достали.

Проверено редакцией
Мария Левицкая
М. Левицкая
