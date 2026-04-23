Эти творожно-сырные колечки — мой хитрый способ спасти залежавшиеся продукты: готовим закуску-хрустяшку

Этот рецепт — настоящее преображение. Даже подсохший сыр и не самый свежий творог превращаются в изысканные хрустящие колечки.

Что понадобится

Творог — 200 г, сыр твердый — 100 г, яйцо — 1 шт., мука пшеничная — 4–5 ст. л., соль — 1 щепотка, перец черный молотый — по вкусу, желток (для смазки) — 1 шт., вода — 1 ст. л., кунжут — для посыпки.

Как готовлю

Сухой творог переложите в миску, добавьте яйцо и пробейте блендером до однородности. Приправьте солью и перцем. Сыр натрите на средней терке и вмешайте в творожную массу.

Постепенно всыпайте муку, тщательно вымешивая эластичное, не липнущее к рукам тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см. Широким стаканом или формочкой вырежьте кружки, а затем меньшей выемкой удалите серединки, формируя кольца.

Противень застелите пергаментом и выложите заготовки. Желток взбейте с водой и смажьте им каждое кольцо, после чего щедро посыпьте кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими.