Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
23 апреля 2026 в 10:33

Эти творожно-сырные колечки — мой хитрый способ спасти залежавшиеся продукты: готовим закуску-хрустяшку

Фото: D-NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Этот рецепт — настоящее преображение. Даже подсохший сыр и не самый свежий творог превращаются в изысканные хрустящие колечки.

Что понадобится

Творог — 200 г, сыр твердый — 100 г, яйцо — 1 шт., мука пшеничная — 4–5 ст. л., соль — 1 щепотка, перец черный молотый — по вкусу, желток (для смазки) — 1 шт., вода — 1 ст. л., кунжут — для посыпки.

Как готовлю

Сухой творог переложите в миску, добавьте яйцо и пробейте блендером до однородности. Приправьте солью и перцем. Сыр натрите на средней терке и вмешайте в творожную массу.

Постепенно всыпайте муку, тщательно вымешивая эластичное, не липнущее к рукам тесто. Раскатайте его в пласт толщиной около 1 см. Широким стаканом или формочкой вырежьте кружки, а затем меньшей выемкой удалите серединки, формируя кольца.

Противень застелите пергаментом и выложите заготовки. Желток взбейте с водой и смажьте им каждое кольцо, после чего щедро посыпьте кунжутом.

Выпекайте в разогретой до 180 °C духовке 20–25 минут до румяного золотистого цвета. Подавайте теплыми или полностью остывшими.

Проверено редакцией
Почему не работает мобильный интернет сегодня, 23 апреля: где сбои в России
Психолог объяснила, в чем феномен ИИ-сериалов с фруктами и овощами
Вместо скучных сырников — пончики «Кефирные»: пышные, румяные, с хрустящей корочкой
Творожные шарики летят в кипяток — через 3 минуты подаю нежные «облака»: лучше, чем любые сырники
Приноровилась вместо мороженого делать суфле из творога — 10 минут и масса пользы
Общество
рецепты
творог
сыры
Дмитрий Демичев
Самое популярное
Выпавшая из окна школы в Калининграде восьмиклассница скончалась
Пачка творога и ложка ванили — через 20 минут на столе нежные «косынки»: мягче пуха и вкуснее бисквита
Пачка творога и ложка манки — через 20 минут на столе нежные «ушки»: в разы вкуснее магазинных
Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.