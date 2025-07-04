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04 июля 2025 в 14:00

Беру творог! Сочники теперь не делаю — нашла рецепт проще и быстрее!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Творожные розочки — нежное лакомство к чаю! Эти ароматные розочки станут украшением любого чаепития. Слоеные, с хрустящей корочкой и нежной творожной серединкой — пальчики оближешь! Готовятся просто, а результат выглядит по-праздничному.

Размягчите 100 г сливочного масла комнатной температуры. В глубокой миске разотрите его с 120 г сахара до однородности. Добавьте 250 г творога (протрите через сито для нежности), 2 желтка и щепотку соли. Тщательно перемешайте.

Постепенно вводите 300 г просеянной муки с 1 ч. л. разрыхлителя. Замесите мягкое тесто — оно должно слегка липнуть к рукам. Накройте полотенцем и оставьте на 15 минут.

Раскатайте тесто в пласт толщиной 5 мм. Нарежьте на полоски шириной 4–5 см. Каждую полоску сверните неплотным рулетиком — получится миниатюрная роза.

Выложите на противень с пергаментом, оставляя расстояние между розочками. Выпекайте в разогретой до 180°C духовке 25–30 минут до золотистого цвета.

Ранее сообщалось, как приготовить нежные творожные булочки за 5 минут — они спасают в любой ситуации! Когда гости уже на пороге, а к чаю нечего подать, эти воздушные булочки с творожной начинкой станут настоящей палочкой-выручалочкой.

творог
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кулинария
завтраки
Мария Левицкая
М. Левицкая
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