04 ноября 2025 в 19:28

Беру молоко и шоколадку и готовлю «Шоколадную лакомку»: только 2 ингредиента — вкусно до безумия

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Этот десерт — настоящая магия простоты, обладающая невероятно насыщенным вкусом и воздушной, бархатистой текстурой, которая тает во рту.

Для приготовления вам понадобятся: 500 мл молока и одна стандартная плитка качественного горького шоколада (100 граммов). В сотейнике слегка подогрейте молоко, не доводя до кипения. Поломайте шоколад на кусочки и растворите его в теплом молоке, тщательно помешивая, до получения однородной гладкой массы. Дайте смеси немного остыть, а затем перелейте ее в высокую емкость и взбивайте блендером на высокой скорости в течение 3–5 минут, пока она не превратится в пышную, светло-коричневую пену с устойчивыми пиками. Аккуратно разлейте воздушную шоколадную массу по креманкам или стаканам и уберите в холодильник для полного охлаждения и легкого загущения минимум на 1-2 часа.

Вкус этого десерта — это чистый, интенсивный шоколад, не приторный, но удивительно глубокий и насыщенный. Он напоминает нежный мусс и густой горячий шоколад одновременно. Только 2 ингредиента, а вкусно до безумия!

Ранее стало известно, как приготовить диетический десерт из 2 ингредиентов — шоколада и творога. Вкус — бомба.

