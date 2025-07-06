Беру минтай и делаю сочные фишболы-хрустяшки — добавки просят все!

Фишболы из минтая — сочные, ароматные и с хрустящей корочкой. Секрет нежности — в жареном луке и молоке, а золотистая обжарка делает их просто irresistible. Идеально для детского меню, полезного перекуса или быстрого ужина.
Ингредиенты:
- филе минтая — 500 г;
- лук — 2 шт. (обжарить);
- чеснок — 1 зубчик;
- яйцо — 1 шт.;
- молоко — 100 мл;
- батон — 2 ломтика;
- панировочные сухари — 50 г + для обваливания;
- соль, перец, укроп, паприка;
- масло — для жарки.
Приготовление:
- Батон замочить в молоке, отжать.
- Минтай измельчить, смешать с хлебом, яйцом, луком, чесноком и специями.
- Сформировать шарики, обвалять в сухарях.
- Обжарить по 4–5 минут до румяности или запечь в духовке (200 °C, 20 минут).
Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие фишболы станут хитом на вашем столе!
Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.