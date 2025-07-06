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06 июля 2025 в 14:42

Беру минтай и делаю сочные фишболы-хрустяшки — добавки просят все!

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Фишболы из минтая — сочные, ароматные и с хрустящей корочкой. Секрет нежности — в жареном луке и молоке, а золотистая обжарка делает их просто irresistible. Идеально для детского меню, полезного перекуса или быстрого ужина.

Ингредиенты:

  • филе минтая — 500 г;
  • лук — 2 шт. (обжарить);
  • чеснок — 1 зубчик;
  • яйцо — 1 шт.;
  • молоко — 100 мл;
  • батон — 2 ломтика;
  • панировочные сухари — 50 г + для обваливания;
  • соль, перец, укроп, паприка;
  • масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Батон замочить в молоке, отжать.
  2. Минтай измельчить, смешать с хлебом, яйцом, луком, чесноком и специями.
  3. Сформировать шарики, обвалять в сухарях.
  4. Обжарить по 4–5 минут до румяности или запечь в духовке (200 °C, 20 минут).

Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие фишболы станут хитом на вашем столе!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

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Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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