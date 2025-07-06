Беру минтай и делаю сочные фишболы-хрустяшки — добавки просят все!

Фишболы из минтая — сочные, ароматные и с хрустящей корочкой. Секрет нежности — в жареном луке и молоке, а золотистая обжарка делает их просто irresistible. Идеально для детского меню, полезного перекуса или быстрого ужина.

Ингредиенты:

филе минтая — 500 г;

лук — 2 шт. (обжарить);

чеснок — 1 зубчик;

яйцо — 1 шт.;

молоко — 100 мл;

батон — 2 ломтика;

панировочные сухари — 50 г + для обваливания;

соль, перец, укроп, паприка;

масло — для жарки.

Приготовление:

Батон замочить в молоке, отжать. Минтай измельчить, смешать с хлебом, яйцом, луком, чесноком и специями. Сформировать шарики, обвалять в сухарях. Обжарить по 4–5 минут до румяности или запечь в духовке (200 °C, 20 минут).

Хрустящие снаружи, нежные внутри — такие фишболы станут хитом на вашем столе!

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