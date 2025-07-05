Рыбная запеканка «Лентяйка»: ужин без заморочек! Все сложила — и в духовку!

Рыбная запеканка «Лентяйка»: ужин без заморочек! Все сложила — и в духовку!

Рыбная запеканка «Лентяйка» — ужин за 5 минут! Простое и сытное блюдо, которое готовится практически само. Филе рыбы (800 г) нарезаем кусочками, смешиваем с отваренным до полуготовности рисом (50–100 г). Добавляем мелко нарезанный лук, сметану (100 г), яйца (4 шт.), солим и перчим по вкусу.

Все аккуратно перемешиваем ложкой — можно прямо в форме для запекания! Отправляем в разогретую до 180°C духовку на 30–35 минут до румяной корочки.

Получается нежная, сочная запеканка с приятной текстурой — рыба и рис отлично сочетаются, а яйца со сметаной создают воздушную «подушку». Идеальный вариант, когда нет времени на сложные блюда, а хочется чего-то вкусного и домашнего. Попробуйте — это действительно просто и очень вкусно!

Ранее сообщалось, как приготовить турецкие лепешки гезлеме.