Озвучено число голодающих взрослых американцев

В США стремительно растет число голодающих взрослых, пишет Axios. По последним данным, нехватку еды испытывают 15,6% совершеннолетних американцев — почти вдвое больше, чем в 2021 году. При этом грядущее сокращение продовольственных пособий SNAP грозит усугубить кризис.

Отчет консалтингового агентства Morning Consult, на который ссылаются журналисты, подтверждает многолетнюю тревожную тенденцию. Одновременно продовольственные банки, как в Филадельфии, фиксируют взрывной рост спроса — до +120% за три года.

На этом фоне Конгресс США принял решение о значительном сокращении программы SNAP. Реформа ужесточает требования к трудоустройству для получения пособий. Возрастной порог для обязательной работы повышен с 54 до 64 лет. Ожидается, что миллионы людей либо полностью лишатся помощи, либо получат меньше денег на еду. Это неизбежно увеличит нагрузку на продовольственные банки, которые сами сталкиваются с сокращением финансирования.

Ранее миллиардер Илон Маск подверг критике законопроект американского лидера о расходах и налогах, назвав его «политическим самоубийством» для всей Республиканской партии США. В пример миллиардер привел исследование, которое показало негативное отношение к этой инициативе со стороны более чем половины граждан страны.