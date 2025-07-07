Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
07 июля 2025 в 03:28

Озвучено число голодающих взрослых американцев

Axios: каждый шестой американец испытывает нехватку еды

Голодающие в Африке Голодающие в Африке Фото: Ute Grabowsky / photothek.net/Global Look Press

В США стремительно растет число голодающих взрослых, пишет Axios. По последним данным, нехватку еды испытывают 15,6% совершеннолетних американцев — почти вдвое больше, чем в 2021 году. При этом грядущее сокращение продовольственных пособий SNAP грозит усугубить кризис.

Отчет консалтингового агентства Morning Consult, на который ссылаются журналисты, подтверждает многолетнюю тревожную тенденцию. Одновременно продовольственные банки, как в Филадельфии, фиксируют взрывной рост спроса — до +120% за три года.

На этом фоне Конгресс США принял решение о значительном сокращении программы SNAP. Реформа ужесточает требования к трудоустройству для получения пособий. Возрастной порог для обязательной работы повышен с 54 до 64 лет. Ожидается, что миллионы людей либо полностью лишатся помощи, либо получат меньше денег на еду. Это неизбежно увеличит нагрузку на продовольственные банки, которые сами сталкиваются с сокращением финансирования.

Ранее миллиардер Илон Маск подверг критике законопроект американского лидера о расходах и налогах, назвав его «политическим самоубийством» для всей Республиканской партии США. В пример миллиардер привел исследование, которое показало негативное отношение к этой инициативе со стороны более чем половины граждан страны.

США
голод
госпомощь
дотации
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Стало известно, как Старовойт провел последние дни перед самоубийством
Раскрыто имя нового худрука московского Театра «На Покровке»
Попытка полицейского аннулировать 106 штрафов обернулась увольнением
Порча, яды и три выстрела: жена не хотела делиться с мужем и заказала его
Россия заявила Швеции протест из-за атаки на торгпредство в Стокгольме
Глава МЧС России прибыл в Азербайджан
Мантуров анонсировал появление на маркетплейсах «российской полки»
Суд ЯНАО признал за работником после смерти право на труд
Экс-главу Минтранса Старовойта нашли мертвым: что известно, причины смерти
В центре Курска взорвался многоэтажный дом
Опубликовано фото машины, в которой погиб Старовойт
Названа возможная дата смерти Старовойта
Врач рассказала, что происходит с организмом в жаркую погоду
Стали известны новые детали российских ударов по ТЦК в Запорожье
Психолог объяснила, почему нельзя целовать детей в губы
Лицам без гражданства разрешили служить в ВС России по контракту
Пугачева в шутку пригрозила Галкину на отдыхе
СК озвучил основную версию гибели бывшего министра транспорта
SHOT: покончившему с собой Старовойту могло грозить до 20 лет колонии
СК России раскрыл обстоятельства и место гибели Старовойта
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО
Власть

Путин озвучил сумму, собранную россиянами на поддержку СВО

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России
Общество

Почему не работают мобильная связь и интернет сегодня, 6 июля: где в России

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.