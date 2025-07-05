Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
05 июля 2025 в 08:54

Рыбу в семье не любят, но эти котлетки уплетают на ура: рецепт с секретиком

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Рыбные котлеты с овсянкой получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Секрет в овсяных хлопьях — они помогают котлетам держать форму. Простой рецепт для вкусного и полезного ужина.

Ингредиенты:

  • филе рыбы — 500 г;
  • овсяные хлопья — 50 г;
  • лук — 1 шт.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • растительное масло — для жарки.

Приготовление:

  1. Рыбу и лук пропустить через мясорубку.
  2. Овсянку залить кипятком на 5 минут.
  3. Смешать фарш, овсянку и яйцо.
  4. Посолить, поперчить, вымесить.
  5. Сформировать котлеты, обжарить на среднем огне.
  6. Перевернуть, когда появится корочка.

Подавать с овощами или картофельным пюре. Нежные, сочные и идеальной формы — такие котлеты понравятся всей семье!

Ранее также сообщалось о рецепте шашлыка «под шубой». Этот простой трюк делает мясо намного сочнее и невероятно ароматным.

еда
рыба
котлеты
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Дочь Шукшиной оголилась на камеру
Участник драки со Смоловым сообщил новые подробности конфликта
Акита-ину внезапно обезумела и прогрызла ребенку голову во время игры
Крушение одномоторного самолета во Франции обернулось трагедией
Семья истерзанного собаками мальчика добилась компенсаций через восемь лет
Овощи как в Провансе: готовим быстрый и вкусный рататуй на ужин!
Тайвань начнут защищать подготовленные в США военные
Педофил показал девочке оголенный пенис в переполненной маршрутке
Раскрыта многовековая тайна «Витрувианского человека» Леонардо да Винчи
Депутат предложил очистить русский язык от англицизмов
Telegram перестал работать у части россиян
На пляж в Балтийске вынесло мертвеца
Мать и отец убитой в Риме россиянки прилетели в Италию за ответами
Пушков раскрыл, как Стармер связан с кризисом британской политики
«Золотой мальчик» Ferrari выиграл третью сессию на Гран-при Британии
В Британии назвали неочевидный способ урегулирования конфликта на Украине
В Москве открылся фестиваль индийской культуры «Бхарат Утсав»
Российские войска отразили мощный налет дронов ВСУ на три региона
Торгпредство России в европейской стране снова атаковали с помощью дрона
«ЕР» поддержала кандидатуру Хинштейна на пост главы Курской области
Дальше
Самое популярное
Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера
Общество

Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля
Общество

Жесточайшая бойня в Часове Яре, потери войск: новости СВО вечером 3 июля

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска
Россия

Наступление ВС РФ на Харьков 4 июля: «безумные Максы», окружение Купянска

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.