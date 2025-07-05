Рыбу в семье не любят, но эти котлетки уплетают на ура: рецепт с секретиком

Рыбу в семье не любят, но эти котлетки уплетают на ура: рецепт с секретиком

Рыбные котлеты с овсянкой получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Секрет в овсяных хлопьях — они помогают котлетам держать форму. Простой рецепт для вкусного и полезного ужина.

Ингредиенты:

филе рыбы — 500 г;

овсяные хлопья — 50 г;

лук — 1 шт.;

яйцо — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу;

растительное масло — для жарки.

Приготовление:

Рыбу и лук пропустить через мясорубку. Овсянку залить кипятком на 5 минут. Смешать фарш, овсянку и яйцо. Посолить, поперчить, вымесить. Сформировать котлеты, обжарить на среднем огне. Перевернуть, когда появится корочка.

Подавать с овощами или картофельным пюре. Нежные, сочные и идеальной формы — такие котлеты понравятся всей семье!

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