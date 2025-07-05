Рыбу в семье не любят, но эти котлетки уплетают на ура: рецепт с секретиком

Рыбные котлеты с овсянкой получаются нежными внутри и хрустящими снаружи. Секрет в овсяных хлопьях — они помогают котлетам держать форму. Простой рецепт для вкусного и полезного ужина.
Ингредиенты:
- филе рыбы — 500 г;
- овсяные хлопья — 50 г;
- лук — 1 шт.;
- яйцо — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу;
- растительное масло — для жарки.
Приготовление:
- Рыбу и лук пропустить через мясорубку.
- Овсянку залить кипятком на 5 минут.
- Смешать фарш, овсянку и яйцо.
- Посолить, поперчить, вымесить.
- Сформировать котлеты, обжарить на среднем огне.
- Перевернуть, когда появится корочка.
Подавать с овощами или картофельным пюре. Нежные, сочные и идеальной формы — такие котлеты понравятся всей семье!
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