Обычные котлеты превращаются в шедевр — все благодаря трюку со сливками

Куриные котлеты в сливочно-грибном соусе — блюдо, которое удивит даже искушенных гостей. Нежное мясо, ароматные грибы и сливочная текстура. Простой трюк со сливками превращает обычные котлеты в кулинарный шедевр.
Ингредиенты:
- куриный фарш — 800 г;
- сметана — 1 ст. л.;
- яйцо — 1 шт.;
- манка — 3 ст. л.;
- соль, перец — по вкусу;
- специи для курицы — по вкусу.
Для соуса:
- шампиньоны — 300 г;
- сливки — 200 мл;
- лук — 1 шт.;
- соль, перец — по вкусу.
Приготовление:
- Смешать фарш со сметаной, яйцом и манкой.
- Добавить специи, сформировать котлеты.
- Обжарить до золотистой корочки.
- Лук и грибы пассеровать 5 минут.
- Влить сливки, тушить 3 минуты.
- Залить котлеты соусом, прогреть.
Подавать с картофельным пюре или пастой. Нежные, сочные и очень вкусные — такие котлеты станут вашим фирменным блюдом!
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