Обычные котлеты превращаются в шедевр — все благодаря трюку со сливками

Обычные котлеты превращаются в шедевр — все благодаря трюку со сливками

Куриные котлеты в сливочно-грибном соусе — блюдо, которое удивит даже искушенных гостей. Нежное мясо, ароматные грибы и сливочная текстура. Простой трюк со сливками превращает обычные котлеты в кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

куриный фарш — 800 г;

сметана — 1 ст. л.;

яйцо — 1 шт.;

манка — 3 ст. л.;

соль, перец — по вкусу;

специи для курицы — по вкусу.

Для соуса:

шампиньоны — 300 г;

сливки — 200 мл;

лук — 1 шт.;

соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

Смешать фарш со сметаной, яйцом и манкой. Добавить специи, сформировать котлеты. Обжарить до золотистой корочки. Лук и грибы пассеровать 5 минут. Влить сливки, тушить 3 минуты. Залить котлеты соусом, прогреть.

Подавать с картофельным пюре или пастой. Нежные, сочные и очень вкусные — такие котлеты станут вашим фирменным блюдом!

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