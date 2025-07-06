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06 июля 2025 в 06:39

Обычные котлеты превращаются в шедевр — все благодаря трюку со сливками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Куриные котлеты в сливочно-грибном соусе — блюдо, которое удивит даже искушенных гостей. Нежное мясо, ароматные грибы и сливочная текстура. Простой трюк со сливками превращает обычные котлеты в кулинарный шедевр.

Ингредиенты:

  • куриный фарш — 800 г;
  • сметана — 1 ст. л.;
  • яйцо — 1 шт.;
  • манка — 3 ст. л.;
  • соль, перец — по вкусу;
  • специи для курицы — по вкусу.

Для соуса:

  • шампиньоны — 300 г;
  • сливки — 200 мл;
  • лук — 1 шт.;
  • соль, перец — по вкусу.

Приготовление:

  1. Смешать фарш со сметаной, яйцом и манкой.
  2. Добавить специи, сформировать котлеты.
  3. Обжарить до золотистой корочки.
  4. Лук и грибы пассеровать 5 минут.
  5. Влить сливки, тушить 3 минуты.
  6. Залить котлеты соусом, прогреть.

Подавать с картофельным пюре или пастой. Нежные, сочные и очень вкусные — такие котлеты станут вашим фирменным блюдом!

Ранее также сообщалось о рецепте сочной запеканки с курицей и ананасами. Сладкие нотки тропического фрукта отлично подчеркнут нежность мяса.

еда
курица
котлеты
грибы
рецепты
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
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