«О риске предупреждали»: раскрыты подробности трагического забега в Хибинах РИАН: участники трейла в Хибинах сами принимали решение о забеге

Участники трейла в Хибинах, где погибли двое бегунов, самостоятельно принимали решение о старте, несмотря на предупреждения организаторов о плохой погоде, передает РИА Новости. Организаторы также предлагали изменить дистанцию или перенести соревнование.

Одна из участниц по имени Алина, преодолевшая 17 км, подтвердила изданию экстремальные погодные условия. Она не знает, выбрали ли погибшие бегуны дистанцию 68 или 108 км. Для снижения рисков организаторы заранее скорректировали маршруты, сделав их безопаснее, обеспечили трассу спасателями, волонтерами и пунктами питания. Участники могли сойти в любой точке и ожидать эвакуацию.

Чтобы снизить риски, дежурили спасатели, волонтеры, были пункты питания. Можно было сойти с дистанции и ждать эвакуацию <…>, это всегда и во всем индивидуальная ответственность человека, — отметила девушка.

Ранее стало известно, что спортивный фестиваль «Хибины» в Мурманской области обернулся трагедией, в ходе проведения трейла двое участников соревнований погибли. Предполагается, что причиной этого стало ухудшение погодных условий.







