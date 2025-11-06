Беру фарш, капусту, рис — и ужин за полчаса готов: ленивее и проще голубцов не найдете

Приготовить вкуснейшие голубцы можно, не тратя время на заворачивание начинки в капустные листья. Этот рецепт станет настоящим спасением для занятых хозяек. Просто беру фарш, капусту, рис — и ужин за полчаса готов. Ленивее и проще голубцов не найдете!

Вам понадобится: 500 г мясного фарша, 300 г белокочанной капусты, 1 луковица, 1 морковь, 100 г риса, 2 ст. л. томатной пасты, соль, перец, специи по вкусу. Капусту и лук мелко нашинкуйте, морковь натрите на терке. Обжарьте лук с морковью до мягкости, добавьте фарш и обжаривайте до изменения цвета. Затем добавьте капусту, влейте немного воды и тушите под крышкой 10 минут. Добавьте рис, томатную пасту, специи и перемешайте. Влейте стакан воды или бульона и тушите на медленном огне 15–20 минут до готовности капусты и риса.

Вкус блюда получается таким же насыщенным, как у традиционных голубцов — нежная капуста, ароматный фарш и рассыпчатый рис в томатном соусе создают идеальную комбинацию вкусов. Это блюдо станет прекрасным сытным ужином для всей семьи без лишних хлопот.

