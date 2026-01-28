Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко

Этот десерт знают многие, но каждый раз он удивляет заново. Всего два основных продукта, пять минут времени — и никакой выпечки. Рецепт родом из 90-х, когда из минимального набора продуктов умели делать настоящие вкусности. Сегодня он снова актуален: дёшево, быстро и реально вкусно. По текстуре десерт напоминает пломбир или йогуртовый мусс, а по вкусу — мягкий, сливочный и совсем не приторный.

Ингредиенты: кефир — 500 мл, сгущённое молоко — 1 банка (380 г), ванилин — по желанию, тёртый шоколад, печенье или орехи — для подачи.

Как готовить: кефир должен быть холодным. В глубокую миску вылейте сгущённое молоко и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте кефир. Важно вливать именно кефир в сгущёнку — тогда масса получится гладкой и без комочков. Смесь сразу загустеет и станет похожей на крем. По желанию добавьте ванилин и ещё раз перемешайте. Разложите десерт по креманкам и уберите в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей можно посыпать шоколадом, орехами или крошкой печенья.

