28 января 2026 в 12:55

Беру два стакана кефира и наливаю сгущенку — копеечный десерт из столовых 90-х: нежный, как облачко

Фото: D-NEWS.ru
Этот десерт знают многие, но каждый раз он удивляет заново. Всего два основных продукта, пять минут времени — и никакой выпечки. Рецепт родом из 90-х, когда из минимального набора продуктов умели делать настоящие вкусности. Сегодня он снова актуален: дёшево, быстро и реально вкусно. По текстуре десерт напоминает пломбир или йогуртовый мусс, а по вкусу — мягкий, сливочный и совсем не приторный.

Ингредиенты: кефир — 500 мл, сгущённое молоко — 1 банка (380 г), ванилин — по желанию, тёртый шоколад, печенье или орехи — для подачи.

Как готовить: кефир должен быть холодным. В глубокую миску вылейте сгущённое молоко и тонкой струйкой, постоянно помешивая, влейте кефир. Важно вливать именно кефир в сгущёнку — тогда масса получится гладкой и без комочков. Смесь сразу загустеет и станет похожей на крем. По желанию добавьте ванилин и ещё раз перемешайте. Разложите десерт по креманкам и уберите в холодильник на 30–40 минут. Перед подачей можно посыпать шоколадом, орехами или крошкой печенья.

Ранее мы делились рецептом простого десерта. Печем 1 медовый корж и режем: тортик «Ириска» — очень простой и безумно вкусный.

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Семья и жизнь

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой
Семья и жизнь

Вкусно, полезно, сытно, ярко — готовим на ужин куриное филе под шубой

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Семья и жизнь

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

