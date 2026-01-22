Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
22 января 2026 в 16:16

Белорусская мачанка по-домашнему: в этот густой мясной соус макаем хлеб или используем как подливу к пюре

Фото: Создано ИИ/NEWS.ru
Мачанка — одно из самых уютных блюд белорусской кухни. Густая, наваристая, с ароматом жареного мяса и лука — такая, что хочется не есть, а именно макать. У нас дома мачанку всегда подают с хлебом или лавашем: оторвал кусочек, окунул — и больше ничего не нужно.

Ингредиенты: колбаски (охотничьи или домашние) — 300 г, свинина или грудинка — 200 г, сало — 50 г, лук репчатый — 2 шт., сметана 20% — 300 г, мука — 1 ст. л., вода или бульон — 200 мл, растительное масло — 1 ст. л., соль — по вкусу, чёрный перец — по вкусу, лавровый лист — 1 шт. (по желанию).

Приготовление: колбаски и мясо нарежьте крупными кусочками. Сало нарежьте мелкими кубиками и вытопите на сковороде до шкварок. Добавьте растительное масло, выложите мясо и колбаски, обжарьте до румяной корочки. Лук нарежьте полукольцами, добавьте к мясу и жарьте до мягкости и золотистого цвета. Посыпьте мукой, быстро перемешайте и сразу влейте воду или бульон, чтобы не было комков. Добавьте сметану, посолите, поперчите, при желании положите лавровый лист. Убавьте огонь и томите мачанку 15–20 минут, пока соус не станет густым и однородным. К мачанке идеально подходят свежий хлеб, лаваш или ржаные ломти — макают и едят без спешки, с удовольствием.

Ранее мы делились рецептом из пачки бекона и помидора. Вкуснейшие лавашные конвертики на завтрак и перекус.

Проверено редакцией
