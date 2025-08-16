Банки сметают за минуту! Салат «Тройка» с баклажанами без стерилизации

Салат «Тройка» — это яркая комбинация нежных баклажанов, сладкого перца и сочных помидоров в пикантном маринаде. Он настолько вкусный, что эти банки сметают за минуту! Готовится просто и без стерилизации.

Для приготовления возьмите: 2 кг баклажанов, 1 кг болгарского перца, 1 кг помидоров, 3 головки чеснока, 200 мл растительного масла, 100 мл 9% уксуса, 100 г сахара, 2 ст. л. соли. Баклажаны нарежьте кубиками, посолите и оставьте на 30 минут, затем промойте и обжарьте до золотистости. Перец нарежьте полосками, помидоры — дольками. В кастрюле смешайте овощи, добавьте измельченный чеснок, масло, уксус, сахар и соль. Тушите 40 минут на медленном огне, помешивая.

Горячий салат разложите по банкам, закатайте и переверните до остывания. Этот салат хорош и как закуска, и как гарнир к мясу — его насыщенный вкус с чесночным ароматом напомнит о лете в холодные зимние дни! Хранится при комнатной температуре до года.

