Баклажаны по-корейски — салат, который полюбят! Овощной микс с морковью, перцем и пикантной заправкой. Вкус бесподобный

Это не салат, а настоящий праздник урожая в миске. Здесь каждый овощ играет свою партию: баклажаны, томленные до нежности, дают бархатистую основу; хрустящие морковь и болгарский перец добавляют радостный цвет и текстуру; сочные помидоры отдают свою кислинку; а лук и чеснок задают пикантный ритм. Вместе они создают симфонию, где нет главных и второстепенных.

4 баклажана нарезаю средними кубиками. Тушу на сковороде с небольшим количеством воды под крышкой 10–15 минут до мягкости, даю остыть. 1–2 моркови натираю на корейской терке, 2 болгарских перца и 1 луковицу нарезаю тонкой соломкой, 2–3 помидора — дольками. 3–4 зубчика чеснока мелко рублю. В большой миске соединяю все подготовленные овощи и остывшие баклажаны. Добавляю пучок мелко нарезанной петрушки. Для заправки: в отдельной емкости смешиваю 1–2 ст. л. соевого соуса, 1–2 ст. л. яблочного уксуса (или сок лимона), 1 ч. л. меда (или сахара), 3–4 ст. л. растительного масла, 1–2 ч. л. молотого кориандра, молотый красный и черный перец по вкусу, 1–2 ч. л. кунжута. Взбиваю вилкой. Заправку выливаю в миску с овощами. Тщательно, но аккуратно перемешиваю все ингредиенты, пробую на соль и кислоту, при необходимости корректирую. Даю салату постоять при комнатной температуре 30–60 минут, чтобы вкусы соединились.

Ранее также сообщалось о тайской заправке. Этот универсальный соус подойдет к овощам, мясу, морепродуктам и даже лапше.