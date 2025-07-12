Баклажаны по-азиатски в соусе! Простой рецепт, но добавки захотят все!

Жареные баклажаны в соевом соусе — азиатский акцент на вашей кухне! Эти баклажаны — настоящая находка для любителей ярких вкусов! Они сочетают в себе нежную мякоть овоща с пикантными нотками соевого соуса, чеснока и имбиря. Блюдо получается на удивление гармоничным: в меру солёным, с лёгкой остротой и восхитительным ароматом. Это отличный вариант как для вегетарианского ужина, так и в качестве необычного гарнира к мясу или рыбе.

Начните с подготовки баклажанов: нарежьте их крупными кубиками или длинными дольками, посыпьте солью и оставьте на 15 минут. Этот шаг уберёт лишнюю горечь. Затем промойте под холодной водой и тщательно обсушите бумажными полотенцами — так они лучше прожарятся.

Разогрейте сковороду с небольшим количеством растительного масла и обжарьте баклажаны на среднем огне до золотистой корочки. В отдельной миске смешайте соевый соус, мелко натёртый имбирь, пропущенный через пресс чеснок и молотый чёрный перец. Когда баклажаны почти готовы, влейте ароматную смесь в сковороду, быстро перемешайте и тушите под крышкой ещё 2-3 минуты, чтобы овощи пропитались вкусом.

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