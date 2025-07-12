Чесночные рулетики из баклажанов с арахисом — самое то для летнего застолья! Эти пряные рулетики готовятся быстро и по-настоящему удивляют ярким чесночным ароматом и нежностью жареных баклажанов. Идеально подходит к крепким напиткам, а так же когда хочется удивить родных или гостей холодной, но очень ароматной закуской.
Ингредиенты
- Баклажаны — 2 шт.
- Арахис — по вкусу
- Брынза — 250 г
- Чеснок — 1-2 зубчика
- Укроп — 10 г
- Сметана — 2 ст. л.
- Чёрный молотый перец — по вкусу
- Растительное масло — для жарки
Приготовление
- Нарежьте баклажаны тонкими слайсами вдоль, не солите. Обжарьте ломтики на минимальном количестве масла по 2 минуты с каждой стороны до лёгкого золотистого цвета. Выложите готовые баклажаны на бумажное полотенце, чтобы убрать лишний жир.
- В миске смешайте натёртую брынзу, измельченный арахис, мелко нарезанный укроп, измельчённый чеснок и сметану до воздушной консистенции. На каждый ломтик баклажана положите ложку начинки и аккуратно сверните рулетиком.
Подавайте, украсив зеленью.
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