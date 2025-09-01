День знаний — 2025
Саммит ШОС-2025 в Китае
ВЭФ-2025
01 сентября 2025 в 08:00

Ажурные блинчики по бабушкиному рецепту! Вкусные — проверено годами

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Ажурные блинчики по бабушкиному рецепту! Эти нежные, кружевные блинчики с дырочками — проверенное годами блюдо! Они получаются тонкими, воздушными и идеально подходят как для сладких начинок (творог, варенье, сгущёнка), так и для сытных (грибы, ветчина, сыр). Секрет их ажурности — в добавлении кипятка в тесто. Попробуйте — и вы больше не захотите обычных блинов!

Ингредиенты

  • Молоко тёплое — 1 ст. (250 мл)
  • Мука пшеничная или рисовая — 6–8 ст. л. (зависит от муки)
  • Сахар — 2 ч. л.
  • Соль — 1 ч. л.
  • Яйца — 5 шт.
  • Кипяток — 1 ст. (250 мл)

Приготовление

  1. В тёплом молоке размешайте 6–8 ст. л. муки (пшеничной обычно нужно чуть больше). Добавьте сахар, соль и хорошо перемешайте. Вбейте яйца и тщательно взбейте венчиком до однородности. Теперь самый важный момент — тонкой струйкой влейте стакан кипятка, непрерывно помешивая. Это «запарит» тесто, сделав его воздушным и пузырчатым.
  2. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом (только первый блин) и выливайте тесто тонким слоем. Жарьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые блинчики получаются ажурными, с красивым кружевным узором! Подавайте их сразу, пока они тёплые, — тогда они особенно вкусные.

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.

молоко
блины
простой рецепт
завтраки
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Якубовичу запретили пробовать подарки гостей «Поля чудес»
Более 200 человек погибли при мощном землетрясении в Афганистане
Навроцкий напомнил Германии о «долге» со времен Второй мировой войны
Глава РФПИ анонсировал новые проекты фонда с двумя азиатскими странами
Хирург назвал самые популярные пластические операции у мужчин
Наемники-сектанты, освобождение юга ДНР: новости СВО к утру 1 сентября
В РФПИ раскрыли пользу для россиян от интеграции стран ШОС
Путин объяснил, что происходит с евроатлантической моделью мира
Путин раскрыл свои ожидания от итогов встречи с Трампом
В промзоне на Кубани начался пожар из-за БПЛА
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 1 сентября: инфографика
Путин назвал два условия урегулирования кризиса на Украине
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 1 сентября
Путин назвал главную причину украинского конфликта
В убийстве принцессы Дианы заподозрили спецслужбы
Путин объяснил причину кризиса на Украине
В Минобороны раскрыли, сколько украинских БПЛА было ликвидировано за ночь
Дмитриев опубликовал фото с ШОС и пошутил над «изоляцией» России
В МИД Венгрии сделали неприятное для ЕС заявление о стратегии по Украине
Психолог развеяла популярный миф о сексе
Дальше
Самое популярное
Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь
Общество

Готовим насыпной яблочный пирог «Три стакана»: проще не придумаешь

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму
Общество

Простой рецепт салата «Анкл Бенс» из кабачков на зиму

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски
Общество

7 салатов из огурцов на зиму: делаем вкуснейшие маринованные закуски

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.