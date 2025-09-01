Ажурные блинчики по бабушкиному рецепту! Вкусные — проверено годами

Ажурные блинчики по бабушкиному рецепту! Эти нежные, кружевные блинчики с дырочками — проверенное годами блюдо! Они получаются тонкими, воздушными и идеально подходят как для сладких начинок (творог, варенье, сгущёнка), так и для сытных (грибы, ветчина, сыр). Секрет их ажурности — в добавлении кипятка в тесто. Попробуйте — и вы больше не захотите обычных блинов!

Ингредиенты

Молоко тёплое — 1 ст. (250 мл)

Мука пшеничная или рисовая — 6–8 ст. л. (зависит от муки)

Сахар — 2 ч. л.

Соль — 1 ч. л.

Яйца — 5 шт.

Кипяток — 1 ст. (250 мл)

Приготовление

В тёплом молоке размешайте 6–8 ст. л. муки (пшеничной обычно нужно чуть больше). Добавьте сахар, соль и хорошо перемешайте. Вбейте яйца и тщательно взбейте венчиком до однородности. Теперь самый важный момент — тонкой струйкой влейте стакан кипятка, непрерывно помешивая. Это «запарит» тесто, сделав его воздушным и пузырчатым. Разогрейте сковороду, слегка смажьте её маслом (только первый блин) и выливайте тесто тонким слоем. Жарьте на среднем огне до золотистого цвета с обеих сторон. Готовые блинчики получаются ажурными, с красивым кружевным узором! Подавайте их сразу, пока они тёплые, — тогда они особенно вкусные.

Ранее мы готовили оладьи-пиццу на скорую руку! Готовятся за 15 минут и заменяют целую пиццу.