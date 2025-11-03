Ананасовый спайси-соус: мой проверенный рецепт экзотической заправки с балансом сладости и остроты

Я обожаю добавлять в привычные блюда новые вкусовые акценты, и этот соус стал моим главным открытием. Всего несколько ложек — и обычная курица или рыба превращаются в экзотическое яство.

Для приготовления этого универсального соуса мне понадобится: спелый ананас (300 г, можно использовать консервированный без сиропа), красный перец чили (6 шт., или по вкусу), оливковое масло первого отжима (150 г), рисовый уксус (30 г), сладкий соус чили (100 г), молотая паприка (15 г).

Начинаю с подготовки перца: разрезаю чили вдоль, удаляю семена и перегородки (это снизит остроту), затем мелко нарезаю. Ананас нарезаю кубиками и измельчаю в блендере до состояния однородного пюре. Если хочется более нежной текстуры, можно протереть пюре через сито. В ананасовую основу добавляю нарезанный чили, вливаю оливковое масло, рисовый уксус и сладкий соус чили. Тщательно взбиваю венчиком или в блендере на низкой скорости до полной однородности. В конце добавляю паприку — она придает соусу красивый золотистый оттенок и легкий дымный аромат. Пробую и при необходимости регулирую остроту — можно добавить еще чили или, наоборот, разбавить соус небольшим количеством ананасового сока. Готовый соус переливаю в стеклянную банку и храню в холодильнике до пяти дней. Идеально подходит к курице-гриль, свиным ребрышкам, креветкам или тофу.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.