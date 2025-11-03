Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
Застройщик ООО «СЗ «САМОЛЕТ-КАЛИНОВКА». ОГРН 1207700220859. Скидка предоставляется на ограниченный объем квартир. Подробная информация по условиям акции на сайте samolet.ru. Предложение действительно до 30.11.2025, не оферта
03 ноября 2025 в 08:09

Ананасовый спайси-соус: мой проверенный рецепт экзотической заправки с балансом сладости и остроты

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

Я обожаю добавлять в привычные блюда новые вкусовые акценты, и этот соус стал моим главным открытием. Всего несколько ложек — и обычная курица или рыба превращаются в экзотическое яство.

Для приготовления этого универсального соуса мне понадобится: спелый ананас (300 г, можно использовать консервированный без сиропа), красный перец чили (6 шт., или по вкусу), оливковое масло первого отжима (150 г), рисовый уксус (30 г), сладкий соус чили (100 г), молотая паприка (15 г).

Начинаю с подготовки перца: разрезаю чили вдоль, удаляю семена и перегородки (это снизит остроту), затем мелко нарезаю. Ананас нарезаю кубиками и измельчаю в блендере до состояния однородного пюре. Если хочется более нежной текстуры, можно протереть пюре через сито. В ананасовую основу добавляю нарезанный чили, вливаю оливковое масло, рисовый уксус и сладкий соус чили. Тщательно взбиваю венчиком или в блендере на низкой скорости до полной однородности. В конце добавляю паприку — она придает соусу красивый золотистый оттенок и легкий дымный аромат. Пробую и при необходимости регулирую остроту — можно добавить еще чили или, наоборот, разбавить соус небольшим количеством ананасового сока. Готовый соус переливаю в стеклянную банку и храню в холодильнике до пяти дней. Идеально подходит к курице-гриль, свиным ребрышкам, креветкам или тофу.

Ранее также сообщалось о рецепте смузи, который отлично подойдет после праздничного застолья. Напиток поможет быстро восстановить пищеварение и вернуть легкость.

Читайте также
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Общество
«Курица в полушубке»: сочная грудка с чудо-шапочкой — сытный ужин из минимума продуктов
Такой соус идеален для рыбы — готовлю сочный и ароматный минтай за 20 минут
Общество
Такой соус идеален для рыбы — готовлю сочный и ароматный минтай за 20 минут
Креветки в сливочно-чесночном соусе чкмерули: рецепт изысканного блюда — готовлю за 20 минут
Общество
Креветки в сливочно-чесночном соусе чкмерули: рецепт изысканного блюда — готовлю за 20 минут
Никогда бы не поверил, что буду готовить язык — этот грибной соус изменил мое мнение: вот как получить нежнейшее мясо
Общество
Никогда бы не поверил, что буду готовить язык — этот грибной соус изменил мое мнение: вот как получить нежнейшее мясо
Салат «Райский краб» с кукурузой: обалденный вариант за 10 минут и без надоевшего риса и огурца
Общество
Салат «Райский краб» с кукурузой: обалденный вариант за 10 минут и без надоевшего риса и огурца
еда
рецепты
соусы
ананасы
Дмитрий Демичев
Д. Демичев
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Евросоюз подсел на российский шоколад
Россиянам назвали самые востребованные вакансии на рынке труда
Водителям напомнили, что их ждет за нечитаемые номера автомобиля
Скончалась 33-летняя журналистка «Известий»
«Нет никаких сомнений»: в США предупредили Киев об «эпидемии» котлов
Водителям рассказали, что будет за отказ снять обложку с прав
«Испорченное настроение»: Успенская вспомнила, как болела за Плющенко на ОИ
Названа предполагаемая протяженность тоннеля Путина — Трампа
Пушков раскрыл, чем Финляндия занимается на границе с Россией
Назван вероятный район конфликта между Россией и НАТО
Командирами спецназа ВСУ стали офицеры-недоучки
Ученые открыли новый вид вымершего гигантского медведя, обитавшего в России
Завтрак мечты: пышный французский омлет с сыром за 6 простых шагов
Подросткам в России могут ограничить снятие наличных
Пьяный морпех США набросился на официанта ресторана в Японии
День Казанской иконы Божьей Матери: история и значение праздника
День народного единства в России: история и современность
Свыше 20 человек погибли при столкновении автобуса с грузовиком
В Европе произошел железнодорожный коллапс
Назван срок новой поставки американских HIMARS Тайваню
Дальше
Самое популярное
Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят
Семья и жизнь

Что такое корейский виноград, почему он дорого стоит и что из него готовят

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса
Семья и жизнь

Что такое фейхоа, как ее выбрать и с чем приготовить из нее соус для мяса

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде
Семья и жизнь

Рыба под маринадом: минтай с морковью, томатной пастой и луком на сковороде

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.