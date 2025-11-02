Креветки в сливочно-чесночном соусе чкмерули: рецепт изысканного блюда — готовлю за 20 минут

Иногда самое сложное в готовке — найти блюдо, которое одновременно выглядит элегантно и готовится быстро. Эти креветки в сливочно-чесночном соусе стали моим идеальным решением для таких случаев. Всего 20 минут — и на столе появляется настоящий ресторанный шедевр с насыщенным грузинским характером.

Для блюда мне нужно: тигровые креветки (400 г), чеснок (5 зубчиков), перец чили (1 шт.), сливки 20% (200 мл), пармезан (60 г), куриный бульон (150 мл), паприка (1/2 ч. л.), хмели-сунели (1/2 ч. л.), лимонный сок, петрушка, гранат, растительное масло (2 ст. л.), сливочное масло (10 г). Готовлю так: креветки обжариваю с чесноком и чили, добавляю специи, вливаю бульон и сливки. Тушу 5–7 минут, добавляю тертый пармезан и лимонный сок. Подаю с зернами граната и петрушкой.

