02 ноября 2025 в 16:21

Такой соус идеален для рыбы — готовлю сочный и ароматный минтай за 20 минут

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

В будние дни мне нужно быстрое и бюджетное, но вкусное решение для ужина. Этот рецепт минтая в сливочно-горчичном соусе стал настоящей палочкой-выручалочкой — рыба готовится быстро, а результат получается нежным и изысканным.

Для этого простого, но изысканного блюда мне понадобится: свежее филе минтая (400 г), крупная луковица (1 шт.), сливки 20-процентной жирности (100 мл), столовая горчица (1 ч. л.), смесь специй для рыбы (сушеный укроп, петрушка, лимонный перец), свежая зелень для подачи (петрушка или укроп), соль и молотый черный перец по вкусу, а также растительное масло для жарки.

Готовлю поэтапно: сначала филе минтая промываю, обсушиваю бумажным полотенцем и нарезаю порционными кусочками среднего размера. Разогреваю сковороду с растительным маслом и обжариваю рыбу с двух сторон до легкой золотистой корочки (примерно по 2-3 минуты с каждой стороны). Затем перекладываю минтай на тарелку. На ту же сковороду выкладываю мелко нарезанный лук и пассерую его до мягкости и прозрачности (5–7 минут на среднем огне). Вливаю сливки, добавляю горчицу, специи, соль и перец, тщательно перемешиваю и прогреваю соус 2-3 минуты до легкого загустения. Возвращаю рыбу в сковороду, аккуратно переворачиваю каждый кусочек в соусе, накрываю крышкой и томлю на медленном огне 10–12 минут. Подаю блюдо горячим, посыпав свежей рубленой зеленью, с рассыпчатым рисом или картофельным пюре.

Ранее также сообщалось о рецепте лазаньи для ленивых гурманов. С ним вы приготовите вкуснейшее блюдо быстро и без хлопот.

