«Ампутированы не только пальцы»: в больнице заявили о срыве Костомарова В каком состоянии сейчас Роман Костомаров, который, по словам нескольких источников, пришел в себя и «осознал всё случившееся»

Фото: Александр Гальперин/РИА Новости

Зрители пишут письма поддержки олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову

Последние новости о состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова по-прежнему интересуют миллионы его поклонников. За спортсмена переживают и его коллеги. Так, они посвятили ему новый турнир шоу-программ «Русский вызов», который прошел 18 марта в Москве. Победителем соревнования между бывшими и действующими спортсменами стал 43-летний Алексей Ягудин. Вместе с другими фигуристами он выразил поддержку семье Костомарова и призвал бороться дальше. Что известно о состоянии Романа Костомарова на данный момент — в материале NEWS.ru.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Алексей Ягудин на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

Как изменилось состояние Костомарова за последние дни

Судя по одним новостям, в последние дни в состоянии Романа Костомарова наметилась положительная динамика. 13 марта знакомые семьи фигуриста подтвердили эту информацию РБК, однако они отметили, что «ни о какой выписке пока не может идти речи». Источник «Матч ТВ» также сообщил, что в состоянии Костомарова есть улучшения. По данным издания, если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия спортсмена с ИВЛ.

Однако Telegram-канал Mash пишет о том, что Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей. По информации канала, спортсмен находится в бессознательном состоянии, а поступающая информация об улучшении самочувствия является фейком. Как отмечает Mash, Костомаров по-прежнему не может дышать самостоятельно. Медики отменили препараты, которые погружали фигуриста в медикаментозный сон. Так они пытаются вернуть его в сознание, однако пока это им не удается: как утверждает Mash, Костомаров может лишь изредка приоткрывать глаза.

О каких срывах Костомарова пишут СМИ

16 марта издание Prozvezd.info со ссылкой на источник в больнице в Коммунарке заявило, что Костомаров испытывает боли от пролежней на ягодицах и срывается на жену. По данным портала, фигурист начал самостоятельно дышать, с него сняли трахеостому, помогавшую насыщать организм кислородом. Врачи смогли купировать развитие сепсиса у спортсмена и вскоре Костомаров может перейти из реанимации в общую палату или реабилитационный центр, добавили в издании.

Фото: Александр Авилов/АГН «Москва» Роман Костомаров

17 марта другой источник в больнице расссказал МК, что Костомарову «ампутировали не только стопы, но и голени обеих ног, а также всю кисть руки», его общее состояние оценивается как тяжелое. Собеседник издания подчеркнул, что организм фигуриста очень слаб, Роман потерял более 50 кг.

Кроме того, источник в больнице отметил, что у Костомарова сейчас «очень сильный эмоциональный срыв в связи с тем, что он пришел в себя и осознал всё случившееся».

Придя в сознание, он всех, фигурально говоря, измучил, в смысле весь медперсонал. Да, гонял всех, просил помыть голову ему, а медсестра мороженым его кормила, — заявил источник МК.

О чем сообщают в последних новостях о Костомарове

19 марта РБК со ссылкой на два источника в окружении спортсмена сообщил, что состояние Костомарова значительно улучшилось и фигурист начинает дышать самостоятельно, без вспомогательного оборудования.

Хореограф Илья Авербух, в свою очередь, сообщил ТАСС, что Роман находится в сознании, всё понимает и готов бороться за жизнь.

«Его семья переживает очень сложные испытания. Все, что мы можем, это поддерживать всесторонне. Могу сказать, что Рома абсолютно в сознании, он все понимает, готов сражаться, бороться, готов идти вперед», — сказал Авербух.

По его словам, «надо молиться, потому что впереди огромная дорога, но свет в конце тоннеля есть, и мы к нему все стремимся». Свою поддержку фигуристу накануне выразили и его коллеги, выступавшие в рамках турнира «Русский вызов». Участники посвятили эти соревнования Костомарову. Еще до старта шоу ведущий Дмитрий Хрусталев обратился к семье фигуриста

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Камила Валиева на открытом шоу-турнире по фигурному катанию «Русский вызов» в Москве

«К сожалению, с нами сейчас нет нашего друга, любителя фигурного катания. Рома, Оксана, мы с вами. Вся эта энергия зала для вас», — сказал ведущий.

Позже к Роману обратился олимпийский чемпион Дмитрий Соловьев, а в самом конце все участники проекта выстроились перед экраном, где появилась фотография Романа и его супруги Оксаны Домниной, и стали аплодировать.

Сколько времени может занять восстановление Костомарова, возможно ли это

Заслуженный врач РФ Андрей Осипов не исключил, что фигурист сможет вернуться к нормальной жизни. При этом специалист отметил, что процесс восстановления займет длительное время, поскольку у олимпийского чемпиона нарушена работа многих органов.

«Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, восстановление займет много времени. Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета», — сказал Осипов.