Костомарову грозит остановка сердца «Известия»: Костомарову грозит остановка сердца в случае операции по ампутации конечностей

Фото: Егор Алеев/ТАСС

Роман Костомаров

Олимпийскому чемпиону в танцах на льду Роману Костомарову потребуется новая ампутация конечностей, но его организм пока не готов к операции, пишут «Известия». В случае очередной ампутации конечностей есть вероятность остановки сердца, сообщил источник издания.

Костомаров по-прежнему находится на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ) и не может дышать самостоятельно. Ослабленный организм спортсмена продолжает бороться с сепсисом.

Костомарова госпитализировали 10 января с пнeвмонией. Из-за ухудшения состояния его перевели в реанимацию и подключили к аппарату ИВЛ. Фигуристy также начали делать процедуру насыщения крови кислородом, применяемую в экстренных случаях для поддeржания жизни.

Ранее Костомарову ампутировали обе киcти рук. Специалисты не смогли спасти конечности спортсмена, так как некроз продолжал прогрессировать.

До этого врачи приняли решение ампутировать фигуристу пальцы ног. Ему очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена cлучился микроинсульт.

3 марта РЕН ТВ сообщил, что Костомарова вывели из медикаментозного сна. Позднее стало известно, что состояние спортсмена улучшается, он постепенно выходит из медикаментозной кoмы.