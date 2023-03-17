Врач рассказал, сможет ли Костомаров вернуться к нормальной жизни Врач Осипов: Костомаров сможет вернуться к нормальной жизни после длительного восстановления

Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров сможет вернуться к нормальной жизни только после восстановления, считает заслуженный врач Российской Федерации Андрей Осипов. В разговоре с интернет-изданием «Подмосковье сегодня» специалист отметил, что этот процесс займет длительное время.

Осипов объяснил, что такой прогноз связан с тем, что у спортсмена есть повреждения всех органов. Костомаров находится в больнице уже третий месяц. Врач уточнил, что скорость выздоровления будет зависеть от иммунитета фигуриста.

Трудно сказать, когда он вернется к нормальной жизни, но совершенно однозначно, что не скоро. Учитывая, что он уже болеет третий месяц и у него есть повреждения всех органов, то восстановление займет много времени. Может, несколько лет. Скорость выздоровления зависит от его иммунитета, — заключил Осипенко.

С января фигурист находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Врачи ранее сообщили об улучшении состояния Костомарова. Спортсмен находится в сознании. Фигурист начал дышать самостоятельно, и ему удалили трахеостому, которая помогала насыщать организм кислородом.