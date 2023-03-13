«О выписке пока не может быть речи»: стало известно о состоянии Костомарова РБК: в состоянии фигуриста Костомарова есть улучшения, но о выписке не может быть речи

Фото: Anatoly Lomohov/Russian Look/Global Look Press

Роман Костомаров

В состоянии олимпийского чемпиона Романа Костомарова прослеживается положительная динамика, однако о выписке пока не может быть речи, сообщили РБК знакомые семьи фигуриста. Спортсмен с 10 января остается в больнице в Коммунарке, куда его положили с пневмонией.

Постепенно ситуация потихоньку стабилизируется, но, конечно, ни о какой выписке пока не может быть и речи. Положительная динамика есть, — сказал знакомый семьи спортсмена.

Источник «Матч ТВ» также сообщил, что в состоянии Костомарова есть улучшения.

Если такая динамика сохранится, то врачи могут начать обсуждение по поводу постепенного снятия с ИВЛ, — рассказал собеседник телеканала.

12 марта Sports24 со ссылкой на источник сообщил, что в состоянии спортсмена наблюдается динамика на улучшение по всем показателям.

10 марта источник ТАСС сообщал, что спортсмен начал общаться с родными после того, как 4 марта врачи вывели Костомарова из медикаментозной комы.

7 марта Mash сообщал, что у фигуриста прогрессирует некроз и продолжают отмирать ткани рук и ног, медикам не удавалось остановить заражение. В феврале источник KP.RU в медицинских кругах сообщил, что Костомарову ампутировали кисти обеих рук.