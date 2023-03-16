Пришедший в себя Костомаров кричит на жену и жалуется на боли от пролежней Prozvezd.info: очнувшийся после комы Роман Костомаров срывается на близких

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Роман Костомаров

Олимпийский чемпион Роман Костомаров испытывает боли от пролежней на ягодицах и срывается на жену, сообщает издание Prozvezd.info со ссылкой на источник в больнице Коммунарки. Фигурист начал самостоятельно дышать и с него сняли трахеостому, помогавшую насыщать организм кислородом.

Психологическое состояние Романа изменилось. Сейчас с ним работает психолог, это крайне важно. После того, как Роман начал сам дышать и у него удалили трахеостому, он тут же проявил эмоциональность по отношению к самым близким. Это закономерно, в реанимации так часто происходит, тем более учитывая, что он перенес несколько операций. Роман стал кричать на Оксану: «Ты меня не понимаешь, ты меня не слышишь», — рассказывает источник.

Боли в области ягодиц связаны с пролежнями, которые появляются у лежачих больных в местах наиболее плотного контакта тела с поверхностью кровати. Известно, что врачи смогли купировать развитие сепсиса у спортсмена и вскоре Костомаров может перейти из реанимации в общую палату или реабилитационный центр.

По словам источника издания, вскоре родные намерены пересадить Костомарова на кресло-каталку и возить по отделению.

Еще три дня назад СМИ писали, что Костомарову может потребоваться еще одна операция по ампутации конечностей, но его сердце может не выдержать еще одного хирургического вмешательства. Фигурист был госпитализирован с осложнениями от респираторной инфекции в первой половине января, где позже был подключен к аппарату ИВЛ из-за осложненной пневмонии. Затем у спортсмена начался некроз конечностей. Ему пришлось ампутировать пальцы ног и кисти.