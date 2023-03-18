«Всей душой с вами»: фигурист Соловьев выразил поддержку Костомарову

Фото: CNP/AdMedia/Global Look Press

Роман Костомаров

Российский фигурист, олимпийский чемпион в танцах на льду Дмитрий Соловьев во время шоу «Русский вызов» выразил поддержку коллеге Роману Костомарову. Спортсмен обратился к самому Роману и его жене Оксане, передает корреспондент NEWS.ru.

Пользуюсь случаем, хочу поддержать Рому с Оксаной. Всем сердцем, всей душой я с вами, — сказал Соловьев.

Шоу «Русский вызов» проходит сегодня на арене «Мегаспорт» в Москве.

Роман Костомаров с января находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. В связи с тяжелой пневмонией его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Из-за некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.

Врачи ранее сообщили об улучшении состояния Костомарова. Спортсмен находится в сознании. Фигурист начал дышать самостоятельно, ему удалили трахеостому, которая помогала насыщать организм кислородом.

До этого медики оценивали шансы фигуриста на выживание в соотношении 50 на 50. Спортсмену очищали кровь, ожидая положительной реакции иммунитета, но в это время у спортсмена случился инсульт, на фоне которого проявились другие побочные эффекты.