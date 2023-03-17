Врачи рассказали о состоянии Романа Костомарова «112»: врачи сообщают об улучшении состояния фигуриста Костомарова

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Роман Костомаров

Telegram-канал «112» со ссылкой на врачей пишет, что олимпийский чемпион по фигурному катанию Роман Костомаров находится в сознании, и его самочувствие постепенно улучшается. По информации канала, состояние крови спортсмена проверяется каждые шесть часов. Фигурист начал дышать самостоятельно и ему удалили трахеостому, которая помогала насыщать организм кислородом, утверждается в публикации.

Организм спортсмена начал постепенно идти на поправку, когда медики приняли решение изменить схему лечения, передает «112». Журналисты отмечают, что руку, которую ранее планировали ампутировать из-за некроза, медики пока решили не трогать в надежде, что при восстановлении кровоснабжения ее можно будет спасти. В любом случае чемпиона ждет долгий процесс реабилитации, говорится в сообщении.

Ранее СМИ писали, что Роман Костомаров пришел в сознание после искусственной комы, но его психологическое состояние дестабилизировано. Он кричит на родственников и жалуется на сильные боли от пролежней.

С января фигурист находится в тяжелом состоянии из-за осложнений, связанных с респираторной инфекцией. Из-за тяжелой пневмонии его пришлось подключать к аппарату ИВЛ. Вследствие некроза конечностей медики были вынуждены удалить ему часть ступней и кисти.