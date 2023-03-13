Mash: Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей

Фото: Dmitry Golubovich/Global Look Press

Роман Костомаров

Telegram-канал Mash сообщил, что фигуриста Романа Костомарова готовят к очередной операции по ампутации конечностей. По информации канала, спортсмен находится в бессознательном состоянии, а поступающая информация об улучшении самочувствия является фейком.

Сепсис продолжает прогрессировать, хирурги планируют провести повторную ампутацию, чтобы сохранить жизнь спортсмену, — говорится в сообщении Mash.

По данным канала, Костомаров по-прежнему дышит при помощи трубки, вставленной в горло, медики отменили препараты, которые погружали спортсмена в медикаментозный сон, чтобы он пришел в сознание, однако полноценно фигурист в него так и не вернулся: единственное, что он может — изредка приоткрыть глаза.

Ранее знакомые семьи фигуриста рассказали, что в состоянии олимпийского чемпиона прослеживается положительная динамика, однако о выписке пока не может быть речи. Спортсмен с 10 января находится в больнице в Коммунарке, куда его госпитализировали с пневмонией.

12 марта Sports24 со ссылкой на источник сообщил, что в состоянии фигуриста наблюдается динамика на улучшение по всем показателям. Между тем 10 марта источник ТАСС сообщал, что Костомаров начал общаться с родными после того, как 4 марта врачи вывели его из медикаментозной комы.