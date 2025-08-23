Американская запеканка «Сосиски в тесте»! Просто, вкусно и необычно!

Запеканка «Сосиски в тесте» — праздник вкуса без сложностей! Эта оригинальная закуска — прекрасный способ превратить обычные сосиски в настоящее праздничное блюдо. Сочетание хрустящего бекона, нежного теста и ароматной подливки делает эту запеканку универсальной — она подойдет и для семейного ужина, и для дружеских посиделок, и даже для фуршета. Готовится просто, а результат впечатляет!

Для теста смешайте 200 граммов кефира с одним яйцом, добавьте половину чайной ложки соды, щепотку соли и постепенно введите 200 граммов муки. Замесите мягкое тесто, которое не липнет к рукам. Раскатайте его в прямоугольный пласт толщиной около 5 миллиметров. Нарежьте пласт на полоски шириной 2–3 сантиметра.

Возьмите 8 сосисок и оберните каждую полоской теста по спирали. Выложите заготовки в форму для запекания. Приготовьте заливку: взбейте 200 граммов сметаны с двумя яйцами, добавьте щепотку соли, перца и чайную ложку горчицы. Равномерно полейте сосиски в тесте заливкой.

Отправьте форму в разогретую до 180 градусов духовку на 25–30 минут до золотистой корочки. За пять минут до готовности посыпьте запеканку 100 граммами тертого сыра. Дайте немного остыть перед подачей. Эта запеканка хороша как в горячем, так и в холодном виде, а нежный сливочный вкус и хрустящее тесто никого не оставят равнодушным!

