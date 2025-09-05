Аглая Тарасова захотела покурить на судебном заседании по делу о наркотиках

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков

Аглая Тарасова захотела покурить на судебном заседании по делу о наркотиках Аглая Тарасова попросилась выйти покурить на заседании суда по делу о наркотиках

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в аэропорту Домодедово с наркотиками, попросилась выйти из зала суда, чтобы покурить, передает корреспондент NEWS.ru. Звезде отказали в этом. Сейчас артистка ожидает решения суда об избрании ей меры пресечения.

Тарасова попросила суд назначить запрет определенных действий, поскольку у нее запланированы съемки фильма. Она также отметила, что заботится о пожилых родственниках, оплачивает ипотеку и не собирается покидать страну. Звезда признала вину и раскаялась.

Я совершила большую ошибку, мне очень страшно, — сказала Тарасова.

У Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.