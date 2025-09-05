Саммит ШОС — 2025
ВЭФ-2025
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
05 сентября 2025 в 17:00

Аглая Тарасова захотела покурить на судебном заседании по делу о наркотиках

Аглая Тарасова попросилась выйти покурить на заседании суда по делу о наркотиках

Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Аглая Тарасова в Домодедовском суде Московской области во время избрания меры пресечения по делу о контрабанде наркотиков Фото: Сергей Булкин/ТАСС

Актриса Аглая Тарасова, задержанная в аэропорту Домодедово с наркотиками, попросилась выйти из зала суда, чтобы покурить, передает корреспондент NEWS.ru. Звезде отказали в этом. Сейчас артистка ожидает решения суда об избрании ей меры пресечения.

Тарасова попросила суд назначить запрет определенных действий, поскольку у нее запланированы съемки фильма. Она также отметила, что заботится о пожилых родственниках, оплачивает ипотеку и не собирается покидать страну. Звезда признала вину и раскаялась.

Я совершила большую ошибку, мне очень страшно, — сказала Тарасова.

У Тарасовой обнаружили наркотики в аэропорту Домодедово, когда она прилетела из Израиля. По данным Telegram-канала Mash, у звезды при себе был вейп с гашишным маслом.

Юрист и правозащитник Михаил Салкин, комментируя задержание Тарасовой, заявил, что ей может грозить срок до 10 лет и штраф до миллиона рублей за перевозку каннабиса. По его словам, наказание предусмотрено статьей о контрабанде наркотических средств.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.

Аглая Тарасова
актрисы
наркотики
аресты
задержания
суды
сигареты
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Первая помощь при травмах: от царапин до укусов животных
Вундеркинд из Франции побила 36-летний рекорд
Кадыров объявил об отправке на СВО группы добровольцев из Чечни
Ресторатор рассказал, как вернуть рыбу россиянам
Психолог ответила, нормально ли переживать из-за взросления детей
В России появилась школа исключительно для детей мигрантов
Задержание Тарасовой вызвало эмоциональную реакцию у Марии Ароновой
Дипломаты разбираются в загадке смерти россиянина вместе с полицией США
«Мы будем»: в Индии нашли дерзкий ответ на давление США
Аглая Тарасова объяснила, как ее вызвали на допрос
Домашний кетчуп из томатов: натурально и очень вкусно — лучше магазинного!
Росгвардейцы спасли от смерти мотоциклиста в Рязанской области
ДНР заключила меморандумы с компаниями из Европы
Солист «Трех дней дождя» впервые стал отцом
Экономист объяснил интерес западных брендов к российскому рынку
Украина ни с чем. Россия и США поставили Европу на место
Сборная Россия объявила состав на товарищеский матч с Катаром
Альпинист рассказал, что манит людей в горы
Спасение для слепых. Десятки собак-поводырей собрались на ВДНХ: лучшие фото
Мексиканцы назвали кормом для свиней популярную у россиян еду
Дальше
Самое популярное
Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски
Общество

Бабка в горшочках — готовим картофельную запеканку по-белорусски

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления
Общество

Очень пышная шарлотка с яблоками: рецепт и секреты приготовления

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту
Общество

Заливной пирог с капустой: готовим по очень простому рецепту

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.