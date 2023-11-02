Adidas может вернуться в РФ: когда и где появятся магазины, что с ценами Перезапуск магазинов Adidas в России может произойти весной 2024 года

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Обновленные магазины Adidas могут открыться в России весной 2024 года под новым названием, права на субаренду торговых помещений сети выкупила структура владельца «Стокманна» и Lamoda Якова Панченко. Какие подробности известны?

Что известно об открытии обновленных магазинов Adidas

По словам совладельца REC+retail group Наталии Кермедчиевой, первые торговые точки под другим наименованием появятся в Москве.

«Субаренду Adidas купила структура Якова Панченко. Это не совсем чистая покупка бизнеса, они не купили юрлицо, они будут продолжать так же работать и заниматься оптом самостоятельно. Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название», — сообщила она.

По ее мнению, цены на товары увеличатся не более чем на 20%. В будущем Кермедчиева рассчитывает, что получится перезапустить до сотни магазинов компании Adidas.

Почему компания Adidas ушла из России

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре приняла решение окончательно уйти из страны.

Всего у компании в России было более 150 торговых точек. Adidas AG оценил потери выручки в связи с приостановкой деятельности на территории РФ более чем в €100 млн только за первое полугодие. О закрытии торговых точек компания объявила 9 марта. Жителям России также был закрыт доступ к сайту и приложению.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Какие еще магазины вернутся в Россию

Покупатель российских активов спортивного ретейлера Decathlon компания АРМ запускает новую сеть спортивных магазинов, которая называется Desport.

«ООО „АРМ“, которое в сентябре 2023 года приобрело весь бизнес компании Decathlon Russia, запускает новую сеть спортивных магазинов Desport. Магазины Desport откроют свои двери в декабре этого года, а ассортимент будет формироваться по мере поступления товаров», — сообщили в APM.

По информации Telegram-канала Mash, генеральный директор компании — владелец франшиз «Шоколадница», «БК» и «Чайхона № 1» Вячеслав Мареев. Под управление АРМ перейдут 35 магазинов и фирменный склад. Новый владелец обязался сохранить рабочие места для 909 сотрудников Decathlon.

Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов рассказал NEWS.ru, что после изменения политической обстановки на российский рынок официально могут вернуться компании, которые изначально продавали свой бизнес с правом выкупа.

«Конечно, им этот рынок оставлять не хочется, да и глупо это, поэтому рано или поздно они все равно вернутся», — сказал он.

По словам Борисова, скорее всего, вернутся в РФ и компании, которые провели ребрендинг — изменили название и характер работы в России. Это Hugo Boss, Coca-Cola Company, Vans, The North Face, L’Occitane.

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что вернуться в РФ могут практически все ушедшие компании. По его мнению, в России им практически не угрожает конкуренция.

«В целом возвращение на российский рынок не такая сложная задача, потому что они же когда-то заходили на архаичный рынок, сейчас он же ими отработан», — добавил эксперт.

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