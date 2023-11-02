Стало известно время возможного открытия магазинов Adidas в России Десятки магазинов Adidas могут заработать весной 2024 года в России

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Весной 2024 года в России могут открыться обновленные магазины сети Adidas, ассортимент останется прежним, заявила ТАСС глава направления новых брендов в Союзе торговых центров, совладелец REC+retail group Наталия Кермедчиева. По ее словам, первые торговые точки под другим наименованием появятся в Москве.

Думаю, весной, скорее всего, мы увидим уже открытые магазины. Названия еще нет, будет какое-то нейтральное название, — сказала собеседница агентства.

Кермедчиева предположила, что цены на товары увеличатся не более чем на 20%. В будущем она рассчитывает, что удастся перезапустить до сотни магазинов компании Adidas.

За последние 10 месяцев в стране появилось 16 новых зарубежных брендов, в том числе из Турции, Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи. По мнению экспертов, рост числа иностранных компаний, торгующих одеждой и обувью, говорит о привлекательности российского рынка.

Ранее сообщалось, что сеть магазинов спортивных товаров Decathlon может вновь открыть свои магазины в России уже 15 ноября. При этом сеть сменит свое название на AllDoSport. По задумке авторов, это название должно вызывать у покупателей ассоциации с Adidas.