Магазины Decathlon могут открыться под новым названием в ноябре Decathlon откроет магазины в России под новым брендом AllDoSport 15 ноября

Фото: Svetlana Vozmilova/Global Look Press

Сеть магазинов спортивных товаров Decathlon может открыть свои магазины в России 15 ноября, сообщает Telegram-канал Mash со ссылкой на письма для сотрудников. Утверждается, что магазины сменят свое название на AllDoSport или сокращенно ADS. По задумке авторов, это название должно вызывать у покупателей ассоциации с популярным брендом спортивной одежды Adidas, также покинувшим российский рынок.

Согласно тексту писем для сотрудников, новым партнером французской компании в России станет ООО «АРМ», которое является владельцем франшизы Mango. Генеральный директор компании — владелец франшиз «Шоколадница», «БК» и «Чайхона № 1» Вячеслав Мареев. Под управление ООО «АРМ» перейдут 35 магазинов, а также фирменный склад. Подчеркивается, что новый владелец обязался сохранить рабочие места для 909 сотрудников Decathlon.

Французская сеть Decathlon приняла решение покинуть российский рынок в январе 2023 года. Сеть, пришедшая в Россию в 2006 году, надеется продать весь бизнес целиком. По состоянию на весну 2022 года, у компании было 57 магазинов, позднее их количество сократилось до 28. Эксперты отмечают, что Decathlon принадлежит около 135 тысяч квадратных метров коммерческой недвижимости в России.