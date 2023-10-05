В России появилось рекордное число новых иностранных брендов С начала года в России появилось 16 новых иностранных брендов

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Иностранные компании активно наращивают свое присутствие на российском рынке — за последние 10 месяцев в стране появилось 16 новых брендов, сообщает РБК со ссылкой на исследование экспертов NF Group. По данным издания, это самый высокий показатель с 2019 года. Аналитики отмечают, что большинство новых брендов приходится на турецких производителей одежды и обуви, также на российском рынке появились новые товары из Белоруссии, Эстонии и Южной Кореи.

Аналитики консалтинговой компании NF Group напомнили, что в 2019 году на российском рынке появилось 26 новых иностранных брендов, в последующие годы этот показатель снижался. Так, в 2020 году пришло 13 брендов, а в 2022 году — 11 брендов. По мнению экспертов, рост числа иностранных брендов свидетельствует о привлекательности российского рынка.

В свою очередь, владелец брендового агентства Kaufman Станислав Кауфман утверждает, что в дальнейшем число иностранных брендов на российском рынке будет только расти. В основном в Россию будут «заходить» компании второго и третьего эшелона, менее заметные на мировом рынке. Однако их товары не отличаются по качеству от товаров международных гигантов.

Как сообщалось ранее, сеть магазинов спортивных товаров Decathlon может вновь открыть свои магазины в России уже 15 ноября. При этом сеть сменит свое название на AllDoSport. По задумке авторов, это название должно вызывать у покупателей ассоциации с популярным брендом спортивной одежды Adidas, также покинувшим российский рынок.