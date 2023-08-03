Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов Reuters: Adidas закроет около 100 оставшихся в России магазинов

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Спортивный бренд одежды и обуви Adidas решил избавиться от оставшихся в России магазинов, сообщает Reuters со ссылкой на генерального директора марки Бьорн Гулден. По его словам, компания находится в процессе закрытия торговых точек в стране.

У нас есть около 100 магазинов, которые не работают, и, конечно же, они были предложены рынку. Сроков для этого нет, но сейчас мы платим за аренду. Поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше, — заявил он.

В марте 2022 года компания Adidas приостановила работу своих магазинов в России, а в октябре приняла решение окончательно уйти из страны. Всего у Adidas в России было более 150 торговых точек. Согласно отчету по итогам 2022 года, Adidas понесла убытки более чем в €100 млн после ухода из России. Эксперты заявляли, что дефицит товаров будет нивелирован за счет параллельного импорта.

Ранее сообщалось, что турецкая сеть FLO Retailing, выкупившая российскую часть бизнеса Reebok, и ливанская группа Daher Group, владеющая магазинами российской Zara, хотят выкупить сеть Adidas в России. Закрытие сделки ожидается к осени, а покупатель должен будет сделать ребрендинг.

Ранее сообщалось, что финские компании потеряли €3,5 млрд вследствие того, что ушли с рынка России на фоне западных санкций. В частности, серьезно пострадала финская машиностроительная компания Wärtsilä, которая занимается производством оборудования для морского и энергетического рынков.