Смартфоны резко подорожали: какие дешевые бренды заменят их в России Иностранные гаджеты стали стоить в три раза больше, чем в прошлом году

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По данным аналитиков GS Group, стоимость смартфонов в России за год выросла на треть. На ситуацию повлиял не только падающий рубль, но и повышение цен производителей и их расходов на логистику. NEWS.ru пообщался с ведущими аналитиками рынка, чтобы узнать, будут ли импортные гаджеты дорожать дальше и появятся ли их российские аналоги.

На сколько подорожали смартфоны

Средняя цена на смартфоны в России в рознице выросла примерно до 25 тысяч рублей, пишут «Ведомости». В январе — июне они подорожали на 32% по сравнению с первым полугодием 2022 года, сообщили в аналитическом центре GS Group.

В первую очередь дорожают гаджеты под марками Apple, Samsung, Realme и Xiaomi.

«На 14-й iPhone пришлась половина от всего импорта Apple в Россию. А новое поколение Apple всегда дороже предыдущего. Поставщики Samsung ввозят более дорогие модели, поскольку у бюджетных гаджетов маржинальность сильно ниже», — говорит руководитель GS Group Александр Сурков.

Ведущий аналитик компании Mobile Research Group Эльдар Муртазин в беседе с NEWS.ru выразил сомнение, что смартфоны подорожали за год на треть. По его сведениям, рост цен за год составил только 10%. Кроме того, он отмечает, что из Китая в Россию везут товары всех ценовых категорий, а не только средних или высоких.

«Другое дело, что спроса нет, потребители стали рациональнее. Но при этом упали продажи флагманов, и поэтому средняя цена за год не так сильно изменилась», — сказал Муртазин. В то же время он уточнил, что до этого, начиная с 2020 года, цены на гаджеты в долларовом и юаневом эквивалентах росли на 15–25%. В то же время он отмечает устойчивое качество такой техники.

Какие марки заменят известные смартфоны

Китайские марки Realme, Xiaomi, Infinix постепенно пытаются заполнить нишу ушедших моделей Samsung и поставляют на российский рынок смартфоны «среднего и высокого ценового сегментов». Как говорят аналитики GS Group, бюджетные модели не так популярны, чтобы их везти в РФ. С чем, напомним, не согласен Эльдар Муртазин из Mobile Research Group.

Кроме падения рубля на ценники влияет и то, что раньше смартфоны покупали по маркетинговым акциям от производителей, а сейчас их приходится заказывать за полный прайс. Кроме того, заводы повышают цены, а доставка товаров дорожает.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Есть ли российские смартфоны, которые заменят зарубежные

Муртазин отмечает, что альтернатив американским, японским и китайским смартфонам в России почти нет. С ним согласен и поговоривший с NEWS.ru представитель Ассоциации торговых компаний и товаропроизводителей электробытовой и компьютерной техники РАТЭК Антон Гуськов. По его словам, смартфоны известных российских брендов по факту изготавливаются в азиатских странах.

Аналитик отмечает, что в нашей стране уже давно идут дискуссии о создании собственных производств, на которых будут изготавливаться различные гаджеты и техника.

По его мнению, кроме заводских мощностей производителям нужен большой запас компонентов — тех же микрочипов — для изготовления девайсов. Он добавил, что эта база должна быть постоянно меняющейся, чтобы было легко создавать новые модели — с этим в России пока проблема.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

По его словам, есть еще один вопрос — как создать такое производство, которое сразу было бы ориентировано не только на россиян, но и на экспорт. Гуськов вспоминает, что начиная с нулевых в нескольких городах — Москве, Московской области, Санкт-Петербурге — планировали создать «убийц айфонов».

«Но из этого так ничего и не вышло. Поэтому, когда мне говорят об очередном таком „убийце“, я верить не тороплюсь», — заключает аналитик.

Он также отмечает, что сегодня на российском рынке в штуках продается больше китайских смартфонов, а в деньгах — американских и корейских, потому что они дороже. Российских брендов нет среди лидеров ни в той, ни в другой категории.

Сколько сейчас стоят телефоны российских брендов

Гуськов добавляет, что при желании любой россиянин может купить и смартфон отечественного бренда, ведь среди таких очень много аппаратов эконом-класса. Хотя технологические решения в них в основном будут иностранными, функционал будет не самым широким, отмечает аналитик.

NEWS.ru отмечает, что в ближайшее время должен быть официально анонсирован выход российских смартфонов «Р-ФОН». В свободной продаже он может появиться в следующем году. Прогнозируемая цена аппарата — около 40 тыс. руб. За эти деньги будут предложены: 6–7-дюймовый дисплей, 8 Гб оперативной и 128 Гб встроенной памяти, главная камера на 50 мегапикселей (Мп) и батарея на 5000 мА*ч.

Кроме того, предусмотрен датчик отпечатка пальца, слот на две SIM-карты, NFC и система подзарядки на 18 Вт. Что важно, он будет работать на собственной операционной системе Rosa Mobile на базе западной системы Linux. При этом предусмотрена возможность загрузки и установки Android-программ.

Более дешевый телефон, который можно будет купить примерно за 15 тыс. руб., — от «СмартЭкоСистема», дочернего предприятия «Ростеха». Оно предлагает модель AYYA T1 с 6,55-дюймовым дисплеем, 4 Гб оперативной памяти и 64 Гб для хранения данных, а также сканер отпечатка пальцев на задней панели. Основной модуль камеры представлен датчиками на 12 и 5 Мп, а за селфи отвечает 13-мегапиксельный сенсор. Интересно, что «смартфон от государства» позиционируется как один из самых защищенных от прослушки за счет того, что кнопка на боковой панели, как утверждается, отключает подачу питания на микрофон и камеру.

Фото: bq.ru BQ 6430L Aurora

В районе 10 тыс. руб. будет стоить смартфон бренда BQ — 6430L Aurora. 6,4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением FHD+ (2310×1080 пикселей), восьмиядерный процессор Helio P60 и 4 Гб оперативной памяти. Объем флеш-памяти составляет 64 Гб, но его можно увеличить еще на 128 Гб за счет слота MicroSD. Кроме того, здесь есть функции распознавания лица Face Unlock, NFC-чип, а также задний блок из четырех камер с главным сенсором на 16 Мп. Для селфи есть 20-мегаписельная камера с набором различных фильтров, интегрированная в верхний угол экрана. Правда, датчик отпечатка пальца, как отмечает РБК, встроен в модуль основной камеры, из-за чего пользователь может испачкать объективы при разблокировке гаджета.

Самым дешевым вариантом по-прежнему остается кнопочный телефон. Буквально за 700 руб. можно купить Fontel FP200 от «Мегафона». Простой 1,77-дюймовый цветной TFT-дисплей, слот для двух SIM-карт, аккумулятор на 600 мА*ч, фонарик и 3,5-миллиметровый разъем для подключения гарнитуры. Кроме того, предусмотрена поддержка карт памяти microSD с максимальным объемом 32 Гб.

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