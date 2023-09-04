«Макдоналдс» может вернуться в Россию. Как насчет других брендов? Многие иностранные компании изначально продавали российские активы, оставляя за собой право на выкуп

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Владелец сети ресторанов «Вкусно — и точка» Александр Говор заявил в интервью, что компания McDonald’s при продаже своего российского бизнеса рассчитывала вернуться в РФ, если изменятся политические обстоятельства. NEWS.ru выяснил, могут ли иностранные бренды вновь прийти на российский рынок и когда это вероятнее всего может случиться.

Как иностранные бренды оставляют возможность для возвращения в РФ

Чтобы не проходить «долгий и мучительный» процесс полной продажи компаний-представительств в России, владельцы иностранного бизнеса выбрали более простые пути, рассказал NEWS.ru председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты РФ Александр Борисов. Он отметил, что чаще всего они выбирали заключить сделки о продаже с опционом о возврате (контракт, наделяющий трейдера правом на покупку определенного актива по заданной цене в установленное время. — NEWS.ru).

«Второй вариант — это мнимая сделка с российским менеджментом, когда те за символическую цену якобы выкупали бизнес, но по неформальным договоренностям потом обязывались его вернуть в случае изменения политической обстановки», — рассказал Александр Борисов.

В таком случае по бумагам бизнесом управляет российский менеджмент, но головная компания, конечно, влияет на их работу, потому что неформальные каналы общения все равно продолжают оставаться, уточнил эксперт. По его словам, это довольно рискованная сделка для обеих сторон, но опыт длительной работы многих компаний в РФ показал, что российский менеджмент довольно лояльный и заслуживает доверия. В таком случае бренд может официально вернуться в Россию.

Фото: Budrul Chukrut/Keystone Press Agency/Global Look Press

Какие компании могут вернуться в Россию

После изменения политической обстановки на российский рынок официально могут вернуться компании, которые изначально продавали свой бизнес с правом выкупа. По словам Александра Борисова, такой формат выгоден тем брендам, которые получают большой процент от общего объема прибыли на территории РФ. Среди тех, кто заключил сделки с опционами, — Porsche, Danonе, Mercedes-Benz, Renault.

«Конечно, им этот рынок оставлять не хочется, да и глупо это, поэтому рано или поздно они все равно вернутся», — уточнил Борисов.

По его словам, скорее всего, вернутся в Россию и компании, которые провели ребрендинг — изменили название и характер работы в России. Это Hugo Boss, Coca-Cola Company, Vans, The North Face, L’Occitane.

«Многие тщательно и внимательно следят за развитием ситуации, потому что как только появятся признаки приближающейся развязки, я думаю, многие постараются вернуться на российский рынок, где в новых условиях эффективно работающие компании смогут занять свое место», — подчеркнул он.

Экономист, предприниматель Дмитрий Потапенко считает, что вернуться в Россию могут практически все ушедшие компании. По его словам, в России им практически не угрожает конкуренция.

«В целом возвращение на российский рынок не такая сложная задача, потому что они же когда-то заходили на архаичный рынок, сейчас он же ими отработан», — считает он.

Эксперт Института современного развития, руководитель направления финансов и экономики Никита Масленников тоже придерживается мнения, что нельзя исключать возвращения в Россию тех компаний, которые окончательно продали свои активы в нашей стране сторонним покупателям.

Фото: Frank Hoermann/SVEN SIMON/Global Look Press

Когда иностранные бренды вернутся в Россию

По мнению Масленникова, возвращение иностранных брендов в Россию возможно только после изменения внешнеполитической ситуации, так как в этом случае на их владельцев не будут давить власти западных стран.

«Они могут вернуться после нормализации геополитической ситуации. Только после этого», — говорит он.

Александр Борисов не согласен с этим мнением. По его словам, некоторые европейские компании уже сейчас возвращаются. Это, например, французская Jacadi и польская PitBull West Coast.

«На самом деле компании продолжают приходить в Россию. И не только из дружественных стран. Так что есть те, кто не боится рисковать своим имиджем. Они вполне понимают, что сейчас, когда ниши освобождаются, это хорошее время, чтобы зайти на рынок, занять их и продержаться до окончания СВО, после которой бизнес-интересы возобладают», — считает Александр Борисов.

Действительно ли зарубежные компании полностью ушли из России

Никита Масленников отметил в разговоре с NEWS.ru, что на самом деле из всех зарубежных компаний, которые в 2022 году заявили о планах уйти из России, эту идею реализовали совсем немногие. По его словам, одна из проблем, препятствующих этому процессу, — поручение президента РФ Владимира Путина, согласно которому правительство и Центробанк с 1 июня 2023 года установили ежемесячный лимит в $1 млрд на покупку валюты резидентами для сделок с нерезидентами. Это означает, что теперь продажа компании стоимостью, например, 2 млрд рублей затянется на очень долгий срок.

«Кроме того, покупателя определяет правительственная комиссия по контролю за осуществлением иностранных инвестиций РФ. Они могут не одобрить выбранного иностранцами покупателя», — уточнил Никита Масленников.

Он добавил, что еще одна сложность — долгий процесс правового оформления сделки. Исходя из вышеперечисленных трудностей, многие владельцы иностранных компаний до сих пор не закрыли бизнес и не ушли из России безвозвратно. Они вышли из ситуации другими способами.

Председатель Совета по развитию потребительского рынка Торгово-промышленной палаты Александр Борисов отметил, что есть и такие компании, которые формально вроде бы исчезли с российского рынка, но на самом деле остались. Так, например, поступила Coca-Cola Company. Она объявила о приостановке деятельности в России, однако свои 10 предприятий на продажу не выставила и сотрудников не уволила. В результате на российских прилавках появился напиток «Добрый Cola», который производят заводы Multon Partners, принадлежащие американскому концерну.

«Так, компании заявляют, что они свой бренд не используют в России, и таким образом выводят себя из-под давления общественного мнения, которое в некоторых странах активно воздействует на них. Это тоже один из вариантов сохранения доли рынка за собой», — говорит Александр Борисов.

Другой способ избежать общественного давления выбрала, например, компания Hugo Boss, добавил он. Ее руководство отказалось от продаж в рознице и полностью перешло на опт. По мнению Борисова, в таком случае международный потребитель никак не ущемлен. По этому же пути пошли бренды спортивной одежды и обуви Vans и The North Face.

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