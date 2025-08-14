4 простых ингредиента — и готово! Чумовой салат «Итальяно» с сухариками

4 простых ингредиента — и готово! Чумовой салат «Итальяно» с сухариками! Этот салат — идеальное сочетание нежной моцареллы, сладких томатов черри и хрустящих чесночных сухариков. Лёгкий, но сытный, он станет украшением любого стола!

Ингредиенты

Помидоры черри — 200 г

Шарики моцареллы — 150 г

Яйца — 3 шт.

Багет — 100 г

Чеснок — 2 зубчика

Оливковое масло — 3 ст. л.

Базилик свежий — 5–7 листьев

Бальзамический крем — 1 ч. л.

Соль — по вкусу

Перец — по вкусу

Приготовление

Яйца отварите вкрутую (8 минут), остудите и нарежьте четвертинками. Помидоры разрежьте пополам. Багет нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 ст. л. масла. Обжарьте хлеб на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки. В салатнице соедините томаты, моцареллу, яйца и остывшие сухарики. Полейте оставшимся маслом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика и сбрызните бальзамическим кремом.

