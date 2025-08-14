4 простых ингредиента — и готово! Чумовой салат «Итальяно» с сухариками! Этот салат — идеальное сочетание нежной моцареллы, сладких томатов черри и хрустящих чесночных сухариков. Лёгкий, но сытный, он станет украшением любого стола!
Ингредиенты
- Помидоры черри — 200 г
- Шарики моцареллы — 150 г
- Яйца — 3 шт.
- Багет — 100 г
- Чеснок — 2 зубчика
- Оливковое масло — 3 ст. л.
- Базилик свежий — 5–7 листьев
- Бальзамический крем — 1 ч. л.
- Соль — по вкусу
- Перец — по вкусу
Приготовление
- Яйца отварите вкрутую (8 минут), остудите и нарежьте четвертинками. Помидоры разрежьте пополам. Багет нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 ст. л. масла. Обжарьте хлеб на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки.
- В салатнице соедините томаты, моцареллу, яйца и остывшие сухарики. Полейте оставшимся маслом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика и сбрызните бальзамическим кремом.
