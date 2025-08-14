Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
14 августа 2025 в 06:30

4 простых ингредиента — и готово! Чумовой салат «Итальяно» с сухариками

Фото: Сгенерировано в Midjourney/NEWS.ru

4 простых ингредиента — и готово! Чумовой салат «Итальяно» с сухариками! Этот салат — идеальное сочетание нежной моцареллы, сладких томатов черри и хрустящих чесночных сухариков. Лёгкий, но сытный, он станет украшением любого стола!

Ингредиенты

  • Помидоры черри — 200 г
  • Шарики моцареллы — 150 г
  • Яйца — 3 шт.
  • Багет — 100 г
  • Чеснок — 2 зубчика
  • Оливковое масло — 3 ст. л.
  • Базилик свежий — 5–7 листьев
  • Бальзамический крем — 1 ч. л.
  • Соль — по вкусу
  • Перец — по вкусу

Приготовление

  1. Яйца отварите вкрутую (8 минут), остудите и нарежьте четвертинками. Помидоры разрежьте пополам. Багет нарежьте кубиками, чеснок пропустите через пресс и смешайте с 2 ст. л. масла. Обжарьте хлеб на сковороде с чесночным маслом до золотистой корочки.
  2. В салатнице соедините томаты, моцареллу, яйца и остывшие сухарики. Полейте оставшимся маслом, посолите, поперчите и аккуратно перемешайте. Перед подачей украсьте листьями базилика и сбрызните бальзамическим кремом.

Ранее мы готовили чумовой салат «Селедка-красотка» со свеклой и горошком! Мегавкусный и простой.

салат
помидоры
яйца
простой рецепт
Ольга Шмырева
О. Шмырева
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Спасение подразделения ВС РФ, удары по ЗАЭС: новости СВО к утру 14 августа
Кому положены выплаты к 1 сентября, как получить: рассказываем подробно
В России разрешили произносить слова «миллион» и «миллиард» двумя способами
Признанный иноагентом литератор из России пропал в США
Карта атак БПЛА ВСУ на регионы РФ на 14 августа: инфографика
Атаки ВСУ на Россию: какие регионы оказались в опасности ночью 14 августа
Системы ПВО сбили более 40 беспилотников ВСУ в российских регионах
Жители Херсона «пристраивают» свое жилье за копейки
Россиянам могут ограничить число займов в микрофинансовых организациях
Средний размер социальной пенсии в России превысил 15 тысяч рублей
Врач раскрыла неожиданную правду о пожелании приятного аппетита
Россиянам дали советы, как сэкономить на путешествии
Стало известно, как Советский Союз невольно обогатил коренных аляскинцев
ВСУ ударили по зданию правительства Белгородской области
Бразилия инициирует переговоры членов БРИКС из-за США
Популярный американский рэпер попал в автомобильную аварию
В Ростовской области отбили атаку дронов ВСУ
Юрист ответил, когда за монтаж спутниковой антенны на крыше грозит штраф
Россиянам назвали способ сэкономить на краске при ремонте
Назван важный нюанс правильного использования гидрофильного масла
Дальше
Самое популярное
Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов
Общество

Запеченные кабачки с сыром и помидорами: 12 проверенных и простых рецептов

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа
Интернет и СМИ

WhatsApp заблокировали в России? Сбои, что с видеозвонками 12 августа

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа
Россия

Обрушение фронта ВСУ и подарок для Путина: новости СВО к вечеру 12 августа

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.