Возвращение в Россию, Акиньшина, обман мошенников: как живет Козловский

Актер Данила Козловский вернулся на сцену в России. Что он сказал о своих чувствах, как сложилась личная жизнь артиста?

Что Козловский сказал о возвращении в Россию

Актер Данила Козловский заявил в Instagram (деятельность в РФ запрещена), что чувствует себя счастливым после возвращения на сцену в России. Он выступил в Санкт-Петербурге со спектаклем «Фрэнк» в БКЗ «Октябрьский».

«БКЗ „Октябрьский“. Два подряд „Фрэнка“ и почти 8000 зрителей. Никогда не забуду эти два дня. Столько в них было любви, смеха и тепла. Сижу опустошенный, но абсолютно счастливый, что это было в моей жизни. Спасибо, любимый Питер», — написал Козловский.

Как писали СМИ, Козловский, не поддержавший спецоперацию, отправился в США, где живет актриса Ольга Зуева и их общая дочь Ода-Валентина. Затем он поставил в Европе музыкальное шоу и поехал с ним в тур. Первое выступление актер провел в Берлине. Также вместе с актрисами Чулпан Хаматовой и Ксенией Раппопорт, известными антироссийской позицией, он сыграл в спектакле в Лондоне.

Свое мнение об СВО Козловский высказал публично. Актер назвал происходящее «катастрофой во всех смыслах» и «точкой невозврата, которую теперь проходят на танках». Кроме того, он обратился в соцсети к президенту России Владимиру Путину.

«Простите, что обращаюсь к вам напрямую, но только в ваших силах остановить эту страшную беду. И мы не те граждане, которые против, мы жители своей страны, которую любим больше всего на свете и желаем ей только мира и покоя», — написал Козловский.

В 2023 году в России началась «отмена» актера: сериал «Бар „Один звонок“», где он исполнил главную роль, исключили из программы кинофестиваля «Новый сезон» в Сочи. Министерство культуры РФ пояснило, что проект не получил прокатного удостоверения. Впоследствии в Малом драматическом театре отменили постановки с участием Козловского: «Гамлет» и «Коварство и любовь».

Позже артист вернулся в РФ вместе с дочерью Одой и в июле этого года представил спектакль в Театре эстрады. Герой представления — он сам, со сцены актер делится детскими и юношескими воспоминаниями, рассказывает, как он в первый раз влюбился, пил самогон в пионерском лагере и о многом другом. Также Козловский снова стал сниматься в российском кино, а картина «Бар „Один звонок“» все же получила прокатное удостоверение.

В ноябре 2025-го Козловский снова уезжал в США, что подтвердил его брат Иван.

«Он к дочке ездил, которая живет в Нью-Йорке, пробыл там дней 10–15 примерно. Занимался делами, которые из Москвы не решить. Он никуда уезжать не собирался», — подчеркнул он.

Что известно о личной жизни Козловского

В сети давно ходят слухи, что Козловский состоит в отношениях с Оксаной Акиньшиной. Однако они редко появляются вместе на публике. Звезды официально не комментируют характер своих отношений, но периодически делятся совместными кадрами.

Роман Козловского и Акиньшиной, предположительно, начался во время съемок фильма «Чернобыль». В то время Данила состоял в отношениях с Зуевой. Оксана же была замужем за кинопродюсером Арчилом Геловани, с которым воспитывала двоих общих детей. Актеры скрывали свои отношения, но вскоре расстались со своими партнерами и стали вместе выходить в свет.

Как Козловский пострадал от мошенников

По словам актера, в интернете появилась реклама, в которой девушка обещает выплатить 50 тысяч рублей каждому, кто подпишется на ее канал. Чтобы привлечь внимание, она использовала фотографию с участием Козловского. Вероятно, этот снимок был обработан с помощью фоторедактора.

«По некоторым Telegram-каналам летит реклама какой-то финансовой схемы якобы с моей рекомендацией. Это скам и мошенничество! Я не участвую ни в каких мутных инвестиционных или финансовых проектах и тем более никогда не предлагаю в них участвовать другим. Остерегайтесь мошенников! И берегите себя и своих близких», — написал Козловский в своем блоге.

В 2023 году Козловский тоже жаловался на распространяемую о нем «ложную информацию», согласно которой он уехал в США после начала СВО.

